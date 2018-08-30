Трудоустройство у них официальное, руководство - адекватное, зарплата - средняя, платили исправно, без задержек и различных неоговоренных вычетов. Коллектив - хороший, сплоченный, в основном молодой, стажировку проходят все молодые и неопытные специалисты у старших сотрудников, причем стажировка оплачивается. Работа - несложная, но довольно вдумчивая, внимание должно быть хорошее, я работала операционистом, работа в целом нравилась, всегда на людях. Есть возможность карьерного роста, для студентов есть возможность совмещать.