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|О времени работы в СДМ-банке у меня только положительные воспоминания
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Трудоустройство у них официальное, руководство - адекватное, зарплата - средняя, платили исправно, без задержек и различных неоговоренных вычетов. Коллектив - хороший, сплоченный, в основном молодой, стажировку проходят все молодые и неопытные специалисты у старших сотрудников, причем стажировка оплачивается. Работа - несложная, но довольно вдумчивая, внимание должно быть хорошее, я работала операционистом, работа в целом нравилась, всегда на людях. Есть возможность карьерного роста, для студентов есть возможность совмещать.
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Inna Dy • бывший сотрудник
12.04.2016 09:45
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Администратор:
Расскажите подробнее о своей работе, вы были молодым специалистом? Когда начали свою трудовую деятельность и сколько проработали в банке?
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|Eric Cartman
26.04.2016 10:45
|А где-то в банках на должность операциониста бывает неофициальное трудоустройство?
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