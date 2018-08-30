Опровергаю сведения, содержащиеся в опубликованном мною отзыве "Бегите и не возвращайтесь" на сайте ООО "Информационное агенство "Банки.ру" по адресу www.banki.ru от 15 октября 2014 года, о применении начальником Б.В.Г. дополнительного отделения 9055/0769 (СПб, М. Захарова, 23) при общении с сотрудниками отделения нецензурной брани и ежедневной ругани.