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|Опровергаю сведения, содержащиеся в опубликованном мною отзыве "Бегите и не возвращайтесь" на сайте ООО "Информационное агенство "Банки.ру" по адресу www.banki.ru от 15 октября 2014 года, о применении начальником Б.В.Г. дополнительного отделения 9055/0769 (СПб, М. Захарова, 23) при общении с сотрудниками отделения нецензурной брани и ежедневной ругани.
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karameliche • бывший сотрудник
13.04.2016 20:04
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Отзыв в СР стоил барышне 34800 рублей...
Изменено: