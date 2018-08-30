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Опровергаю сведения, содержащиеся в опубликованном мною отзыве "Бегите и не возвращайтесь" на сайте ООО "Информационное агенство "Банки.ру" по адресу www.banki.ru от 15 октября 2014 года, о применении начальником Б.В.Г. дополнительного отделения 9055/0769 (СПб, М. Захарова, 23) при общении с сотрудниками отделения нецензурной брани и ежедневной ругани.
karamelicheбывший сотрудник
13.04.2016 20:04
5 комментариев
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Belkatrin
14.04.2016 10:39
Видимо по шапке настучали и рассекретили)))
O.K
14.04.2016 10:57
Может быть в суде по делу о клевете, обязали разместить опровержение на том же ресурсе, где эти сведения были распространены...
Tuzikk
14.04.2016 11:38
Да, точно - вот решение суда.

Отзыв в СР стоил барышне 34800 рублей...

Изменено: Tuzikk - 14.04.2016 11:41
Dimson51
14.04.2016 14:31
сначала нужно было записать, а потом отзыв строчить, хотя БВГ теперь будет явно держать язык за зубами.
Sterh_fb
14.04.2016 15:50
И что бы дала запись? Свидетелей нет и не будет, пока они "свидетели" работают в данном подразделении... Ощущения от всей этой "защиты чести и достоинства" "стремные", особенно "компенсация морального вреда"..........
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