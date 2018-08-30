Ответ банка: Добрый день!



Согласно трудовому законодательству лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право в период ежегодного очередного оплачиваемого отпуска на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно.



С уважением,

Соколова Дарья

АО "Банк Русский Стандарт"