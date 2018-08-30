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|Оплата дороги работникам крайнего севера
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте, я проживаю в г.Норильске. Работала в банке,но не успела побывать в отпуске,ушла в дикрет. Хотела бы узнать оплачивают работникам банка Русский стандарт дорогу.
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Alecceeva • сотрудник
14.04.2016 10:29
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Ответ банка:
Добрый день!
Согласно трудовому законодательству лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право в период ежегодного очередного оплачиваемого отпуска на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно.
С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"
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|Alecceeva
Автор отзыва
21.04.2016 08:20
|Спасибо за ответ.Вот еще один вопрос:Я спрашиваю у работодателя оплачивают или нет.На мой вопрос ответ что не оплачивают дорогу.Куда я могу подать документы что бы оплатили?
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