Всем доброго дня! Не думала, что когда-либо мне придется писать отзыв, тем более не положительного характера, но, к сожалению, придется это сделать.



Итак, расскажу лишь малую часть. Являюсь уже бывшим сотрудником Альфа-Банка. В целом, работа устраивала, разумеется, есть свои плюсы и минусы, впрочем, как и везде. Альфа молодец, очень много делает для клиентов. Мой отзыв будет не о Банке, а о руководителе дополнительного офиса «Алексеевский», а именно о Б-вой Р.А.



Рыба гниет с головы… Гниет она уже достаточно долгое время, к сожалению. Руководитель очень умна и особенно хитра, но только лишь для себя, в свою пользу. Что касается работы, то тут мы все «выли» от нее, от ее слов, выходок и т.д. Она заработала себе авторитет как хорошей, добросовестной управляющей и, пользуясь этим, делает как ей хочется. Как управляющий офиса может ничего не знать? В том и числе и о трудовом кодексе. Почему мы всегда всё узнавали последние, будь то новая мотивация, будь то любой другой рабочий момент. Мы все вопросы решаем либо через замов, либо сами. Большинство обязанностей ее лежит на замах. Если обращаешься к ней с каким-либо вопросом, то никогда не получишь нормальный ответ. Лишь только «воду». И наши вопросы могут «висеть» неделями. Если говорить о планах, это, пожалуй, самая больная ее тема, т.к. это единственное к чему она относится с трепетом. Почему? Да потому что, цитирую: «Если не получу я премию в этом месяце, не получите и вы. Я выставлю КОК». Вот так вот, прямо, с утра пораньше, на планерке в какой-то из дней нам было сказано и в дальнейшем повторялось неоднократно. Это не мотивация, это демотивация. Сказать, что мы были в шоке от такой наглости, это не сказать ничего. В принципе мы уже привыкли, что нам постоянно она резала премии. Про то, что она творит с порезанными премиями, тоже наслышаны. К ее счастью и, к нашему сожалению, всё то, что она делает, делает она это очень грамотно. Комар носа не подточит.



А теперь расскажу, почему я тут это всё пишу. Последней каплей была ситуация с моим учебным отпуском. Я заканчивала институт, писала диплом. В связи с этим, в конце декабря вместе со справкой-вызов пошла к непосредственному руководителю, говоря о том, что надо писать диплом, ездить на консультации и поэтому надо уйти в учеб.отпуск. Срок справки не маленький, согласна, почти 2,5 месяца. И когда управляющая увидела эти сроки было сказано: «На 2 месяца я тебя не отпущу!». Хорошо, сказала я, какие тогда у нас могут быть варианты? На что ответ всегда был один и тот же «На 2 мес. Я тебя не отпущу или пиши по хорошему заявление по собственному желанию». И такой ответ я слышала несколько дней.



В общем, договориться не получилось, что очень жаль. Дальше я решила позвонить в Human Capital и спросить, как мне быть. Данным сотрудникам я очень благодарна, они подсказали мне как быть (и вообще они всегда отлично помогают нам в любых вопросах, кстати когда мы в очередной раз не получаем какие-либо ответы от управляющей, обращаемся в Human, если это конечно связано с тематикой нашего вопроса). Так вот, было сказано отправить оригинал справки-вызова определенному сотруднику. Отправила, через несколько дней мне пришел отбойник на почту, что учебный отпуск утвержден. И тут меня вызывает к себе Р.А. и говорит «ты отправила свою справку-вызов в кадры???!» я ей ответила «Да», далее она молча удалилась со своего кабинета. Через небольшой промежуток времени посыпались угрозы в мой адрес в течение всего дня.



В этот день я больше не работала, а сидела в кабинете и слушала о том, как я ужасно поступила и что в этом отделении я больше работать не буду. Далее меня уговаривали отменить мою заявку на утверждение уч.отпуска и написать сразу же заявление по собственному. Пиши, говорили мне, пиши пока по хорошему, напишешь сейчас, уволю тебя без каких-либо пометок. Я отказалась отклонять отпуск и тем более писать по собственному. На что мне вновь было сказано, что я здесь больше работать не буду и меня она уволит сама, да еще и с пометками, и что ни в один банк или будь-то другая организация я не устроюсь. Естественно я думала над этим, советовалась с коллегами, родными, думала, а вдруг просто пугает? В общем, в итоге, на свой страх и риск я не отменила заявку и ушла в учеб. отпуск.



В начале марта у меня заканчивался данный отпуск. Вскоре надо выходить на работу и тут я вспоминаю угрозы от Р.А., особенно «ты здесь работать не будешь, уволю по статье, уволю с пометкой» и т.д. Ну не даст она мне спокойно работать, подставит, уволит, да всё что угодно можно ожидать. Я решила, что не выдержу очередных угроз и решила написать заявление по собственному. В идеале, я хотела перевестись в другое ДО (т.к. работать в альфе мне нравилось (не считая управляющего конечно)), но так же адекватно оценивая ситуацию, поняла, что управляющая не согласует перевод. Пришла я к ней 18 февраля со своим заявлением. И тут опять новый шок для меня. У человека совершенно отсутствуют какие-либо границы. Увидев заявление, округлив глаза и повысив тон голоса она мне говорит «Т.е. ты халявно получала 2 с лишним месяца деньги, а теперь просто вот так хочешь уйти? Нееет, я тебе заявление подписывать не буду!». Ооочень долго я просидела у нее в кабинете, выслушивая, как подло я поступила, как ее подставила (как подставила, я до сих пор не понимаю).



Я пыталась достучаться, что я сделала всё по закону, никого ни в коем случае не подставляла, на что Р.А. мне ответила «Да, ты сделала всё по закону, в таком случае я тоже сделаю всё по закону» (очередная угроза). Хочу отметить, что у меня есть доказательство моих слов того разговора в кабинете. И это лишь мааалая часть того, что я здесь написала из того разговора в тот день. Столько гадостей в свой адрес, я никогда не слышала. Всё сказанное ей в мою сторону не обидно ни сколько, ну говорит она гадости, да и дай Бог здоровья ей, вот честно, я знаю, что моя совесть чиста, что никому и ничего плохого я не сделала, я просто в шоке, как прежде всего ВЗРОСЛЫЙ человек, да еще и управляющий ДО может ТАК себя вести?..



Вернемся к заявлению, Р.А. сказала, что подпишет его только в том случае, если я приду после уч.отпуска, напишу это заявление + отработаю 2 недели, тогда будет подписано. Либо пиши, что последний рабочий день завтра (19.02.2016), на что я ей сказала, что так мы не имеем право делать по Законодательству, т.к. я еще нахожусь в действующем уч.отпуске. Р.А. мне не поверила и сказала, что выяснит этот момент. Собираясь уходить, я оставила заявление, Р.А. вновь сказала, что не примет его, я говорю ей о том, что она Не имеет право не принять его. Это прямое нарушение.



В ответ лишь самоуверенная усмешка. Ок, я ушла из кабинета и снова обратилась в Human, мне было сказано, что руководитель не имеет права не принять данное заявление, я сама это всё прекрасно понимала, но что я могла сделать? Оставить заявление, дабы потом она его порвала и выкинула? Порядок действий от Human мне был объяснен, всё сделала. В начале марта был мой последний день, согласно заявлению на увольнение. За что хочу выразить благодарность сотруднику отдела кадрового администрирования, не буду озвучивать здесь ФИО, дабы руководитель мой не вставляла палки в колеса ей, мало ли, это в ее манере.



В общем, самую малую часть беспорядка, угроз с ее стороны рассказала. Очень хочется, чтобы данный отзыв изменил работу в ДО, ведь у нас такой классный коллектив (к сожалению уже осталась лишь половина коллектива, многие уходят, причина всё та же. Управляющий очень не любит кого-либо повышать, хотя сотрудники всё делают для роста и очень стараются, но всё тщетно). Работа всех устраивает, кроме вот этого НО. Альфа – тебе хочу сказать большое спасибо за опыт в Вашей компании! Уверенна, что у данного банка всегда всё будет здорово! Очень жаль расставаться с Вами, но терпеть всё это больше не было сил, тем более меня побудили уволиться. Уверенна, меня поддержат многие коллеги, если не побоятся, конечно. Очень надеюсь, что мой отзыв будет полезным, и работа в этом отделении изменится в лучшую сторону. И действующие и будущие сотрудники вздохнут с облегчением.