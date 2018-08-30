Здравствуйте! Сразу скажу: никого из сотрудников обидеть не хочу, просто я до сих пор в непонятках. В принципе, мне равно, но высказывание опубликую.



Побуду Леной Летучей и отмечу плюсы и минусы, которые я выявил при трудоустройстве в банк Открытие. Клиентом этого банка я никогда не являлся, и теперь уже, наверное, судя по отзывам, никогда им не буду. Ну обо всем по порядку. На одном из сайтов нашел вакансию "Менеджера по продажам", решил откликнуться. Связался со специалистом по работе с персоналом Альбиной, хорошая милая девушка, с приятным голосом, все рассказала доходчиво, пригласила меня на собеседование. На собеседовании рекрутером оказалась не менее хорошая девушка Александра, с улыбкой, приветливая и добрая. Пройдя собеседование, меня пригласили на стажировку, начало которой аж в 04.00 утра. Я - человек пунктуальный, приехал на стажировку за 40 минут, в 03.20 уже был на месте.



И тут началось самое интересное. Сначала на мой звонок руководитель по имени Оксана мне не ответила, минут через 10 набрал снова, ответила, сонным голосом сказала, что некая Татьяна меня встретит. Время 04.15, а Татьяна не встречает. Звоню опять руководителю, она сбрасывает. Через минут 10 пришла молоденькая девушка лет 18 (а то может и 17), и провела меня через охрану и металлоискатели к рабочему месту. "Стажировка" (если ее так можно назвать) была ни о чем. Никакой информации, ничего. Девушка эта только и говорила, пробуйте. А что пробовать, если нет яркого примера и пояснений либо корректировок что правильно, а что неправильно я сделал. Это ладно. Далее, спустя 2,5 часа приходит вторая сотрудница (та самая Татьяна, которая должна была меня встретить) на работу, она просто напросто проспала на работу. Это видимо, в порядке вещей в банке. Через 1,5 часа после ее прибытия я уехал домой. И за эти 1,5 часа я не увидел примера, как общаться с потенциальным клиентом. На следующий день мне пришло сообщение с отказом в моей кандидатуре по результатам "стажировки".



Честно говоря, я даже не понял, что это была стажировка и на основании чего такой результат Руководитель не соизволил приехать и простажировать. Молоденькая девочка, которая две недели сама там работает меня стажировали что ли? Или та сотрудница, которая проспала и аж на 2,5 часа опоздала, подавая такой плохой пример стажерам? Так я вам скажу, я бы таких сотрудников за такие опоздания сразу бы выгонял.



Хотел работать у вас, и был настроен на работу, но организованность у вас, начиная со "стажировки" очень сильно хромает. Поэтому:



1. + специалисту по работе с персоналом Альбине;

2. + рекрутеру Александре;

3. - руководителю Оксане;

4. - сотруднице Татьяне (такие опоздания на работу недопустимы!);

5. - за организованность и за формат стажировки.



Итого, минусов оказалось больше, чем плюсов. В банке "Открытие" разочаровался капитально. Поэтому только двойка.