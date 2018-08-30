Хочу оставить свой негативный отзыв по поводу наплевательского отношения Хоум Кредит Банка (г. Иваново) к соискателям.



Собеседование проходит в два этапа. Сначала групповое. Чтобы туда попасть, пришлось ждать неделю. Но это ничего страшного, можно потерпеть. Далее в понедельник мне позвонил кадровый работник из другого города и предложил пройти собеседование с управляющей банка… И тут началось. Управляющая сообщила, что кроме меня есть ещё два человека на эту должность (!!!ЯВЛЯЮТСЯ ВНУТРЕННИМИ СОТРУДНИКАМИ БАНКА!!!). Собеседование проходило во вторник, ответ мне обещала дать в пятницу… В итоге я сама звоню кадровому работнику в другой город, на что она мне отвечает, что решение ещё не готово, так как служба безопасности тормозит с проверкой моей личности и решение будет готово в понедельник. Ок. В понедельник, увы, тишина. Сама (!) звоню кадровому работнику, на что она мне опять ответила, что службу безопасности и тест я прошла, но управляющая пока думает и решение будет готово в среду. В среду звоню, опять такая же ситуация, в четверг звоню уже самой управляющей в банк, на что она мне отвечает, что решили взять внутреннего сотрудника и была удивлена, что кадровый работник не сообщил.



ИТОГ: 1) три недели ожиданий с надеждой на лучшее и впустую потраченного времени; 2) подходящие вакансии других работодателей, которые были мне доступны во время моих терпеливых ожиданий, теперь закрыты, так как никто меня ждать не собирается; 3) потраченные деньги на звонки кадровому работнику в другой город; 4) ветер в кармане, отсутствие трудоустройства.



А теперь скажите мне, зачем, ЗАЧЕМ приглашать людей со стороны без аналогичного опыта работы, если есть свои внутренние сотрудники??? ПОЧЕМУ Я ЖДАЛА РЕШЕНИЯ ДВЕ НЕДЕЛИ???