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|Наплевательство на соискателей
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Хочу оставить свой негативный отзыв по поводу наплевательского отношения Хоум Кредит Банка (г. Иваново) к соискателям.
Собеседование проходит в два этапа. Сначала групповое. Чтобы туда попасть, пришлось ждать неделю. Но это ничего страшного, можно потерпеть. Далее в понедельник мне позвонил кадровый работник из другого города и предложил пройти собеседование с управляющей банка… И тут началось. Управляющая сообщила, что кроме меня есть ещё два человека на эту должность (!!!ЯВЛЯЮТСЯ ВНУТРЕННИМИ СОТРУДНИКАМИ БАНКА!!!). Собеседование проходило во вторник, ответ мне обещала дать в пятницу… В итоге я сама звоню кадровому работнику в другой город, на что она мне отвечает, что решение ещё не готово, так как служба безопасности тормозит с проверкой моей личности и решение будет готово в понедельник. Ок. В понедельник, увы, тишина. Сама (!) звоню кадровому работнику, на что она мне опять ответила, что службу безопасности и тест я прошла, но управляющая пока думает и решение будет готово в среду. В среду звоню, опять такая же ситуация, в четверг звоню уже самой управляющей в банк, на что она мне отвечает, что решили взять внутреннего сотрудника и была удивлена, что кадровый работник не сообщил.
ИТОГ: 1) три недели ожиданий с надеждой на лучшее и впустую потраченного времени; 2) подходящие вакансии других работодателей, которые были мне доступны во время моих терпеливых ожиданий, теперь закрыты, так как никто меня ждать не собирается; 3) потраченные деньги на звонки кадровому работнику в другой город; 4) ветер в кармане, отсутствие трудоустройства.
А теперь скажите мне, зачем, ЗАЧЕМ приглашать людей со стороны без аналогичного опыта работы, если есть свои внутренние сотрудники??? ПОЧЕМУ Я ЖДАЛА РЕШЕНИЯ ДВЕ НЕДЕЛИ???
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injury • несостоявшийся сотрудник
14.04.2016 18:40
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Ответ банка:
Здравствуйте, Лидия!
Я не очень понимаю, чем вызвано ваше возмущение. Вы ждали две недели, потому что именно столько времени понадобилось руководителю, чтобы принять решение.
Опять же, это право компании посмотреть людей с рынка без опыта работы, если их резюме заинтересовало и привлекло внимание.
Вы сами приняли решение, что вам интересен именно Хоум Кредит и вы будете ждать от нас ответ, а сейчас вы обвиняете в этом кого угодно, только не себя.
Удачи вам на других собеседованиях.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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Что Вам мешало ходить на собеседования
Другие работодатели трудоустраивали тех соискателей, которые готовы приступить к
работе в ближайшее время, а не тянули с ответом. Другие подходящие вакансии не относились к той сфере деятельности, в которой я хотела работать, поэтому в приоритете была вакансия Хоума.
Изменено: