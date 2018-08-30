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Наплевательство на соискателей плохо (−1)
Хочу оставить свой негативный отзыв по поводу наплевательского отношения Хоум Кредит Банка (г. Иваново) к соискателям.

Собеседование проходит в два этапа. Сначала групповое. Чтобы туда попасть, пришлось ждать неделю. Но это ничего страшного, можно потерпеть. Далее в понедельник мне позвонил кадровый работник из другого города и предложил пройти собеседование с управляющей банка… И тут началось. Управляющая сообщила, что кроме меня есть ещё два человека на эту должность (!!!ЯВЛЯЮТСЯ ВНУТРЕННИМИ СОТРУДНИКАМИ БАНКА!!!). Собеседование проходило во вторник, ответ мне обещала дать в пятницу… В итоге я сама звоню кадровому работнику в другой город, на что она мне отвечает, что решение ещё не готово, так как служба безопасности тормозит с проверкой моей личности и решение будет готово в понедельник. Ок. В понедельник, увы, тишина. Сама (!) звоню кадровому работнику, на что она мне опять ответила, что службу безопасности и тест я прошла, но управляющая пока думает и решение будет готово в среду. В среду звоню, опять такая же ситуация, в четверг звоню уже самой управляющей в банк, на что она мне отвечает, что решили взять внутреннего сотрудника и была удивлена, что кадровый работник не сообщил.

ИТОГ: 1) три недели ожиданий с надеждой на лучшее и впустую потраченного времени; 2) подходящие вакансии других работодателей, которые были мне доступны во время моих терпеливых ожиданий, теперь закрыты, так как никто меня ждать не собирается; 3) потраченные деньги на звонки кадровому работнику в другой город; 4) ветер в кармане, отсутствие трудоустройства.

А теперь скажите мне, зачем, ЗАЧЕМ приглашать людей со стороны без аналогичного опыта работы, если есть свои внутренние сотрудники??? ПОЧЕМУ Я ЖДАЛА РЕШЕНИЯ ДВЕ НЕДЕЛИ???
injury • несостоявшийся сотрудник
14.04.2016 18:40
Ответ банка:
Здравствуйте, Лидия!

Я не очень понимаю, чем вызвано ваше возмущение. Вы ждали две недели, потому что именно столько времени понадобилось руководителю, чтобы принять решение.
Опять же, это право компании посмотреть людей с рынка без опыта работы, если их резюме заинтересовало и привлекло внимание.
Вы сами приняли решение, что вам интересен именно Хоум Кредит и вы будете ждать от нас ответ, а сейчас вы обвиняете в этом кого угодно, только не себя.

Удачи вам на других собеседованиях.

С уважением,

Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
5 комментариев
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klopka
15.04.2016 11:07
Что Вам мешало ходить на собеседования
Цитата
по подходящим вакансиям других работодателей
во время ожидания ответа из ХКБ?
injury
Автор отзыва
16.04.2016 09:21
klopka 15.04.2016 11:07
Что Вам мешало ходить на собеседования


Другие работодатели трудоустраивали тех соискателей, которые готовы приступить к
работе в ближайшее время, а не тянули с ответом. Другие подходящие вакансии не относились к той сфере деятельности, в которой я хотела работать, поэтому в приоритете была вакансия Хоума.

Изменено: injury - 16.04.2016 09:22
Ly369
10.05.2016 11:05
Вас пригласили для массовки, для отчетности, для "конкурса". Летать надо по нескольким собеседованиям. Ваша тактика добивания сначала одного работодателя, потом другого Вас подвела, больше ей не пользуйтесь.
July Fox
18.08.2016 14:53
Мне очень нравятся ответы банка. Уже который читаю и покатываюсь про себя. Виноваты все, только один ХОУМ - весь в белом.
rucishid
28.11.2016 22:01
На самом деле, в ответах банка чувствуется неприязнь к авторам. Сейчас я тоже в поисках работы и часто так же поступаю по-совести. Понимаю. Больше так не буду
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