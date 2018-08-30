Здравствуйте! Устроилась в банк "Ренессанс Кредит" 1 марта 2016 года, успешно прошла обучение и в первый месяц перевыполнила план. Все было очень не плохо, работа нравилась, но по семейным обстоятельствам пришлось уволится (необходимо было СРОЧНО уехать в другой город). По трудовому договору у меня первых три месяца был испытательный скор, а значит предупредить руководство я должна было об уходе за 3 календарных дня. В пятницу, 1 апреля, я пришла в отдел кадров и написала заявление об увольнении.



И здесь начался беспредел! Женщина в отделе кадров утверждала, что отрабатывать необходимо отработать 3 рабочих дня, что противоречит трудовому кодексу! В результате меня уволили только 6 апреля. Придя 6 апреля за трудовой книжкой и расчетом - денег я не получила, т.к. расчет должны были начислить на карту, а карту за месяц работы в банке я еще на тот момент не получила.



В результате карту я получила 14 апреля! Проверив баланс карты я обнаружила, что мне начислили только оклад, а бонусную часть нет. Я позвонила и уточнила как так получилось и получу ли я еще что-то, на что мне ответили, чтобы получить бонусную часть мне (напоминаю, что 3 месяца у меня был испытательный срок) необходимо было отработать 2 недели. Про этот факт при моем увольнении озвучено не было, просто сказали выбирай: отработать 3 дня или 2 недели. У меня возникает 2 вопроса: на каком основании мне не выплачиваю мои честно заработанные деньги? и кому в таком случае они достанутся?