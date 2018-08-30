Решил я не так давно устроиться в Бинбанк. Внутренняя организация просто идиотична. Проверка сб в начале, собеседование в руководителем в конце. Где логика? Дайте после эйчара поговорить напрямую! Будет быстро ясно подходим или нет. Зачем мучать ожиданием безопасности и теста. А ещё есть полиграф! Не посчастливилось дойти, но такой бред мало где есть. Парень из персонала более, чем прямо намекает, что мол конкурс тут у нас большой, если не нравится - все свободны. В итоге отказали мне только через дня 4, после теста. Я его не сдал что ли? Не угадал автора стихотворения? Смешно! Протестируйте на профессиональные компетенции! Как сказано выше - разговор с руководителем все быстро бы дал вам понять. Так вот отказ был около недели назад, а служба безопасности Бинбанка позвонила мне ещё раз сегодня. Отказ был или не был? Наладьте процессы! Соискатели, подумайте, Бинбанк = время и неизвестность. Из плюсов только симпатичная ассистентка, переключающая тесты!