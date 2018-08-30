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Полиграф не голосовал
Довелось мне проходить полиграф в этом замечательном Банке. СКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ Я ДОЛЖНА ДАВАТЬ ОТЧЕТ О СВОИХ БОЛЕЗНЯХ?? ВЫ ВРАЧИ??? И с какого перепуга вы интересуетесь моим не близким окружением. Кто из моих знакомых с кем связан, это не ваше дело, не находите? Это ЗНАКОМЫЕ, не родня, не друзья.
Платиновая • несостоявшийся сотрудник
15.04.2016 14:01
20 комментариев
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Kritik Lee
15.04.2016 15:43
я так думаю, про болезни интересуются, чтобы исключить тот факт, что сотрудник будет постоянно прибывать на больничном . А по поводу знакомых, с кем поведешься так тебе и надо))))
Ну и самое главное, это стрессоустойчивость (судя по данному комментарию, у вас она просто отсутствует)
=) =) =)

Изменено: Kritik Lee - 15.04.2016 15:44
ChiliPEP
15.04.2016 17:49
бредятина, стрессоустойчивость не при чем. Слепая дань моде, мол мы так круты, у нас сотрудники все выкалиброванные как чекисты. Зайдешь в офис, особо компетентных не заметишь. Ширпотреб. да и полиграф не даст гарантии, что через год или ранее не попросят на выход.
Платиновая
Автор отзыва
15.04.2016 18:02
Критик, Вы серьезно?)) полиграф нужен для того, чтобы выяснить, нет ли за моими плечами уголовных дел, походов к наркологу и т.п Но никак не для того, чтобы выяснять, как часто я буду брать больничный.
Grinder
15.04.2016 21:07
Девушка, Вас обманули )) Уголовщину проверяют не на полиграфе smile:D
На полиграфе выявляют исключительно психологический портрет, ничего личного smile;)

Изменено: Grinder - 15.04.2016 21:08
Leon33
16.04.2016 08:40
Какая разница для чего полиграф. В любом случае на него можно не ходить, либо не отвечать на часть вопросов. Никто ж пистолет не приставляет. Тут вопрос мотивации в выходе на работу. Хочешь выйти - пойдешь и ответишь. Не хочешь - не пойдешь и не ответишь. Все просто.

Я бы на самом деле не только в банках такое внедрил.
Платиновая
Автор отзыва
16.04.2016 09:19
Гриндер)) и каким образом сведения о моем здоровье выявят мой психологический портрет?))) ответьте, раз так уверены в своих словах. И коли не для выявления моего темного криминального прошлого был затеян этот сеанс , так какого огородного овоща задавались именно эти вопросы- не были ли заведены уголовные дела на мою персону, не воровала ли я чего интересного , не преступала ли закон ? Такое ощущение, что Вы не совсем в теме.
Платиновая
Автор отзыва
16.04.2016 09:24
Леон, Вы правы, есть такая категория людей, которым волю дай, они этих полиграфов на каждом углу поставят. Возможно, Вы бы даже в квартире у себя установили. А что, очень удобно. Приходишь вечером домой и сразу к полиграфу, жене на вопросы отвечать. Где был, кому звонил, у кого телефон попросил. Не жизнь, а именины сердца .
livan777
16.04.2016 10:57
Цитата
Вы серьезно?)) полиграф нужен для того, чтобы выяснить, нет ли за моими плечами уголовных дел, походов к наркологу и т.п


Бредовая затея таким образом узнавать ваши курьезы с правоохранительными органами, это узнается и без полиграфа smile:)
Grinder
16.04.2016 12:48
Полиграф покажет с высокой долей вероятности не Вашу криминальную, наркотическую или личную жизнь (да, да, встречаются там вопросы и о том, сколько у Вас партнеров было за последний год, и во сколько лет наркотики попробовали), а то, способны Вы в принципе на преступление и обман или нет. Потому что безопасники на многие вопросы (уж тем более, сколько у Вас судимостей и за что) и так знают правильный ответ, а полиграф покажет насколько честно Вы отвечаете.
Если Вы не видите разницу между "менеджером по продажам черт знает чего" и сотрудником финансовой организации, может быть, банковская сфера - это, действительно, не Ваша отрасль?

Изменено: Grinder - 16.04.2016 14:39
Tr@der
18.04.2016 15:55
А постебаться нельзя было?
Сказать, что у Вас атипичная пневмония, лихорадка Зика, трихинеллёз и синдром Туретта? smile:D
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