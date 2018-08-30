Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Полиграф
|не голосовал
|Довелось мне проходить полиграф в этом замечательном Банке. СКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ Я ДОЛЖНА ДАВАТЬ ОТЧЕТ О СВОИХ БОЛЕЗНЯХ?? ВЫ ВРАЧИ??? И с какого перепуга вы интересуетесь моим не близким окружением. Кто из моих знакомых с кем связан, это не ваше дело, не находите? Это ЗНАКОМЫЕ, не родня, не друзья.
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3
Платиновая • несостоявшийся сотрудник
15.04.2016 14:01
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Ну и самое главное, это стрессоустойчивость (судя по данному комментарию, у вас она просто отсутствует)
=) =) =)
Изменено:
На полиграфе выявляют исключительно психологический портрет, ничего личного
Изменено:
Я бы на самом деле не только в банках такое внедрил.
Бредовая затея таким образом узнавать ваши курьезы с правоохранительными органами, это узнается и без полиграфа
Если Вы не видите разницу между "менеджером по продажам черт знает чего" и сотрудником финансовой организации, может быть, банковская сфера - это, действительно, не Ваша отрасль?
Изменено:
Сказать, что у Вас атипичная пневмония, лихорадка Зика, трихинеллёз и синдром Туретта?