Довелось мне проходить полиграф в этом замечательном Банке. СКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ Я ДОЛЖНА ДАВАТЬ ОТЧЕТ О СВОИХ БОЛЕЗНЯХ?? ВЫ ВРАЧИ??? И с какого перепуга вы интересуетесь моим не близким окружением. Кто из моих знакомых с кем связан, это не ваше дело, не находите? Это ЗНАКОМЫЕ, не родня, не друзья.