Речь пойдет о моем начальнике. Максим А. - самый лучший руководитель в моей жизни. У него можно многому научиться. Человек который свернет горы ради результата и комфорта своих подчиненных. Очень крутой стратег и компетентный руководитель. Профессионал своего дела, начальник умеющий мотивировать как никто другой, не смотря на то, что работать с планом продаж весьма сложно. Именно благодаря ему мы все как одна большая семья!