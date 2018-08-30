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|Работаю в проекте METRO почти год
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Речь пойдет о моем начальнике. Максим А. - самый лучший руководитель в моей жизни. У него можно многому научиться. Человек который свернет горы ради результата и комфорта своих подчиненных. Очень крутой стратег и компетентный руководитель. Профессионал своего дела, начальник умеющий мотивировать как никто другой, не смотря на то, что работать с планом продаж весьма сложно. Именно благодаря ему мы все как одна большая семья!
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Nataliya123 • сотрудник
15.04.2016 23:12
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Администратор:
Пока без оценки.
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А премию нам только за план платят, и уволить не уволит, потому что знает, что я его на следующую работу за собой уведу, там моим боссом будет
Раскройте более полно для читателей Ваши впечатления о работе ( соцпакет, уровень оплаты труда, коллектив, общий комфорт " )
Поделитесь , также какую должность занимает Ваш руководитель , если это возможно !
Спасибо