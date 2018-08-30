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Работаю в проекте METRO почти год не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Речь пойдет о моем начальнике. Максим А. - самый лучший руководитель в моей жизни. У него можно многому научиться. Человек который свернет горы ради результата и комфорта своих подчиненных. Очень крутой стратег и компетентный руководитель. Профессионал своего дела, начальник умеющий мотивировать как никто другой, не смотря на то, что работать с планом продаж весьма сложно. Именно благодаря ему мы все как одна большая семья!
Nataliya123 • сотрудник
15.04.2016 23:12
Администратор:
Пока без оценки.
4 комментария
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seamni
18.04.2016 16:53
Хвальба за премию или что бы не уволили? smile:D
Nataliya123
Автор отзыва
18.04.2016 19:52
Seamni, ахах нет, он и правда наше солнышко smile:)
А премию нам только за план платят, и уволить не уволит, потому что знает, что я его на следующую работу за собой уведу, там моим боссом будет smile:D
РевиZORROspb
18.05.2016 21:34
Nataliya123 , добрый день !
Раскройте более полно для читателей Ваши впечатления о работе ( соцпакет, уровень оплаты труда, коллектив, общий комфорт " )
Поделитесь , также какую должность занимает Ваш руководитель , если это возможно !
Спасибо
Nataliya123
Автор отзыва
19.05.2016 10:27
РевиZORROspb, соцпакет такой же как и везде - дмс, оплачиваемый отпуск, в т.ч. учебный, оплата - оклад + бонусы, на бонусы сложно выйти, но оклад ИМХО соответствует мне же (взяли меня без опыта и с неоконченным средним специальным), коллектив хороший, все друг другу помогаем, наш босс называет нас "маленьким государством", подводя итог и говоря о комфорте работы в самом банке можно поставить твердую "5", небольшие пакости можно ожидать только от сотрудников ТЦ METRO, которые очень любят совать свой нос в наше "Государство". Наш руководитель занимает должность ведущего специалиста-менеджера.
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