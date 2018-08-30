Здравствуйте. Хочу оставить отзыв не о работе банка, а именно об отношении руководства к своим бывшим сотрудникам. В банке проработала 2 года, старалась выполнять все поставленные планы, компетентно, а главное грамотно общаться с клиентами банка, за что получала многочисленные положительные отзывы и благодарности. Из 2-х лет так продолжалось ровно 1 год и 10 месяцев, но после ухода на пенсию нашего зам. директора, которая занималась непосредственно розницей и прихода на ее место другого зам. директора начался кромешный ад. Долго я собиралась с мыслями, чтобы написать все это, так как все-таки думала обойдется, забудется и стабилизируется в моей жизни. Но раз именно она до сих пор сейчас не может успокоиться скажу все что я думаю поэтому поводу, и дай Бог это дойдет до высших должностей (хотя мало в это верится).



Работа нравилась, работу любила, испытывала полное удовлетворение от того, что являлась сотрудником именно этого банка об увольнении даже и не думала, хоть и ЗП была довольно небольшой. Но после того как зам. регионального директора ... стала ежедневно каждый вечер унижать в своем кабинете и говорить нелестные вещи в мой адрес, стала думать о своем уходе. Но этого для нее было мало, она решила в период гашения оставить меня одну в опер. зале, а других девочек отправить на презентации или писать отчеты. В таком темпе меня хватило на 3.5 дня, после чего произошло нервное истощение и я попала в больницу. В период больничного я была уволена, так как мною уже было написано заявление на увольнение и не о каких выплатах заработанных ранее премиях и речи не было.



Я обратилась в трудовую инспекцию за консультацией, на что мне было сказано, пишите заявление, так как нарушен в полной мере ТК. Я написала, 1.5 месяца шла проверка, после чего пришло официальное письмо о том, что все было сделано по правилам и нарушений не обнаружено и даже то, что приказ об увольнении был создан от 11.10.2015, а увольнение было 23.10.2015 (несовпадение дат) было полностью проигнорировано. Что было сделано для подобного решения до сих пор неизвестно. За этот период в офисе банка был сменен практически весь персонал, так как с этим руководителем ни у кого не было сил работать и были приняты только угодные ей кадры. В декабре месяце меня приглашает другой банк на собеседование, я их устраиваю они просят меня заполнить все документы, так как с их слов не хотят потерять такого сотрудника, я рада, думаю все будет хорошо, но через 3 дня мне сообщается я не прошла проверку СБ (удивлена, но подумала не судьба может) прихожу в Промсвязьбанк по личным делам, где мне сообщают что ... сказала, что она сделает так, что меня не в один банк не возьмут.



В феврале меня приглашает следующий банк и также просит заполнить все документы на прием, но через 2 дня такая же ситуация, но была возможность узнать причину отказа СБ, нелестный отзыв руководителя. Хорошо, я и тут смолчала. Но когда буквально вчера мне отказал третий банк из-за ее отзыва, терпению пришел конец. Я считаю, что у меня есть полное право обратиться в суд с заявлением на клевету в отношении трудовых отношений и получить моральный ущерб за 5-месячную безработную жизнь. Но прежде я напишу тут отзыв и пусть знают, что в ОО Хакасском творится такой кошмар.