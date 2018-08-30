Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Совкомбанк»
смотреть все отзывы банка (355)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Андеррайтер или раб на галерках?! отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Народ, как клиенты, так и кандидаты на работу, не связывайтесь с этой конторой: ни какого соц пакета, сменами хрен поменяешься, по деньгам первые 3 месяца - 25 % так как стажер, 12000 оклад + 1600 премия за качество переговоров (в лучшем случае), да 50 процентов рабочего времени уходит не на работу, а на объяснения не собирается ли клиент увольняться с работы (Ок или бухгалтеру), по дурацкому скрипту (кто его составлял не ясно)! ВИП-Клиентов друг у друга перетягивают, был случай взяли чью-то девочку родственника, она ни хрена не выполняла план, так ей с других сотрудников под накидали готовых обработанных анкет.
Клиенты - посылайте Совок, должники - платите по Суду проценты, пени и т.п.

Короче, можно использовать как запасной аэродром на 2-3 месяца.
Izegwireбывший сотрудник
16.04.2016 15:35
Администратор:
Отмодерировано. Нарушение правил общения.
Ответ банка:
Дмитрий, добрый день!

Обычно я стараюсь вникнуть, но тут оценив лексику - воздержусь.
Никаких ВИП клиентов в СКБ просто нет.
Очень похоже на "поток сознания".

С уважением,
Спиваков Андрей,
Управляющий директор
1 комментарий
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Izegwire
Автор отзыва
16.04.2016 15:50
В КредитЕвропаБанке условия на много лучше!!! smile;) smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (355)