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|Андеррайтер или раб на галерках?!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Народ, как клиенты, так и кандидаты на работу, не связывайтесь с этой конторой: ни какого соц пакета, сменами хрен поменяешься, по деньгам первые 3 месяца - 25 % так как стажер, 12000 оклад + 1600 премия за качество переговоров (в лучшем случае), да 50 процентов рабочего времени уходит не на работу, а на объяснения не собирается ли клиент увольняться с работы (Ок или бухгалтеру), по дурацкому скрипту (кто его составлял не ясно)! ВИП-Клиентов друг у друга перетягивают, был случай взяли чью-то девочку родственника, она ни хрена не выполняла план, так ей с других сотрудников под накидали готовых обработанных анкет.
Клиенты - посылайте Совок, должники - платите по Суду проценты, пени и т.п.
Короче, можно использовать как запасной аэродром на 2-3 месяца.
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Izegwire • бывший сотрудник
16.04.2016 15:35
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Администратор:
Отмодерировано. Нарушение правил общения.
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Ответ банка:
Дмитрий, добрый день!
Обычно я стараюсь вникнуть, но тут оценив лексику - воздержусь.
Никаких ВИП клиентов в СКБ просто нет.
Очень похоже на "поток сознания".
С уважением,
Спиваков Андрей,
Управляющий директор
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|Izegwire
Автор отзыва
16.04.2016 15:50
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