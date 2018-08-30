Народ, как клиенты, так и кандидаты на работу, не связывайтесь с этой конторой: ни какого соц пакета, сменами хрен поменяешься, по деньгам первые 3 месяца - 25 % так как стажер, 12000 оклад + 1600 премия за качество переговоров (в лучшем случае), да 50 процентов рабочего времени уходит не на работу, а на объяснения не собирается ли клиент увольняться с работы (Ок или бухгалтеру), по дурацкому скрипту (кто его составлял не ясно)! ВИП-Клиентов друг у друга перетягивают, был случай взяли чью-то девочку родственника, она ни хрена не выполняла план, так ей с других сотрудников под накидали готовых обработанных анкет.

Клиенты - посылайте Совок, должники - платите по Суду проценты, пени и т.п.



Короче, можно использовать как запасной аэродром на 2-3 месяца.