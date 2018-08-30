Работаю в данном банке более года, работаю исправно выполняю всегда все плановые показатели, но вот же ж какая досада, Инестторгбанк не любит поощрять своих сотрудников. Но моей радости не было предела, когда я узнал, что в нашем банке проводится конкурс по удержанию и увлечению депозитного портфеля! За данный конкурс обещали хорошую премию. Задача была поставлена сложная, но мы старались изо всех сил и у нас всё получилось!!! Но какого же было моё удивление, когда нам в назначенные сроки (как указывалось в приказе), никаких выплат не было. Руководители ДО и ГО не могут ответить на вопрос (или не хотят) о сроках выплаты премии, хотя в данном приказе выплата должна была состояться 31 марта 2016 г. Вчера 15 апреля 2016г. нам выплатили авансовую часть в которой опять же премии не было!!!



Очень обидно, что высшее руководство утаивает данную информацию, у сотрудников всей сети складывается впечатление, что нас хотят обмануть. Конечно не хочется прибегать к крайним мерам и оставлять такие отзывы о нашем банке, но, что же делать сотрудникам если даже ГО не может дать четкого ответа о выплате премии.



Надеюсь на мирное разрешение конфликта, так как в нашем банке и так нет никакой мотивации, а за планы спрашивают вдвойне, а тут еще и такая ситуация.