Отработала на должности специалист по продажам (оформление кредитов) на торговой точке недолго, с 3 ноября 2015 года по 14 марта 2016 года. За это время мною было оформлено 17 договоров ОПС (перевод клиентов в негосударственный пенсионный фонд "Лукойл"): в октябре 2 шт, в ноябре 4 шт, в декабре 11 шт. Но за все это время мне не оплатили ни один ОПС! Работодатель объясняет это тем, что договора оплачиваются по факту их поступления в негосударственный пенсионный фонд. Но с момента первого оформленного ОПС прошло более полугода. Неужели за это время договора не поступили в нпф? Хотя сотрудникам с других точек их уже оплатили.



14 апреля должна была придти премия за февраль, который я добросовестно отработала, но она не пришла! Все это время я не просто приходила на работу, а искала клиентов, продавала банковские продукты, тем более что поставленный передо мною план был выполнен, показатели соответствуют плану. Банк свой доход получил, тогда почему я не могу получить свои заработанные деньги? Я в свою очередь предупредила руководителя за 2 недели до увольнения, отработала как положено! Писала на human_capital ни привета, ни ответа! Вообщем банк "кидает" своих сотрудников на деньги! Придется писать в трудовую инспекцию.