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|Ни денег за оформленные договорпа ОПС, ни премии при увольнении!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Отработала на должности специалист по продажам (оформление кредитов) на торговой точке недолго, с 3 ноября 2015 года по 14 марта 2016 года. За это время мною было оформлено 17 договоров ОПС (перевод клиентов в негосударственный пенсионный фонд "Лукойл"): в октябре 2 шт, в ноябре 4 шт, в декабре 11 шт. Но за все это время мне не оплатили ни один ОПС! Работодатель объясняет это тем, что договора оплачиваются по факту их поступления в негосударственный пенсионный фонд. Но с момента первого оформленного ОПС прошло более полугода. Неужели за это время договора не поступили в нпф? Хотя сотрудникам с других точек их уже оплатили.
14 апреля должна была придти премия за февраль, который я добросовестно отработала, но она не пришла! Все это время я не просто приходила на работу, а искала клиентов, продавала банковские продукты, тем более что поставленный передо мною план был выполнен, показатели соответствуют плану. Банк свой доход получил, тогда почему я не могу получить свои заработанные деньги? Я в свою очередь предупредила руководителя за 2 недели до увольнения, отработала как положено! Писала на human_capital ни привета, ни ответа! Вообщем банк "кидает" своих сотрудников на деньги! Придется писать в трудовую инспекцию.
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anchka • бывший сотрудник
18.04.2016 14:35
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Ответ банка:
Уважаемая Анна!
По Вашему обращению была проведена внутренняя проверка, по результатам которой сообщаем, что в связи с техническим сбоем программного обеспечения Лукойл Гарант оформленные договора не были корректно отражены в системе и не попали в мотивационную ведомость.
В настоящий момент проблема устранена и в ближайшее время денежные средства за продажу данного продукта будут начислены в полном объеме.
В части выплаты премии при увольнении сотрудника все начисления заработной платы (постоянное и переменное вознаграждение) были рассчитаны и произведены корректно, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и внутренними нормативными документами АО "Альфа-Банк".
С уважением, АО "Альфа-Банк"
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