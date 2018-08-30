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|Варшавское
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Проработала чуть менее трех лет в отделении Отделение "Варшавское" и за это время набралась достаточно много опыта и в общении с клиентами, и в работе с программным обеспечением. В отделении был установлен специальный терминал самообслуживания «Плат-Форма», который значительно разгружал поток, однако иногда приходилось консультировать. Упор в привлечении и обслуживании делался на юридических лиц, с физическими имела дело только в ипотечном кредитовании (помимо клиентов зарплатных проектов). Конфликтные ситуации возникали очень редко, все открыты и готовы к компромиссному подходу решения проблем.
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Maria Besschetnova • бывший сотрудник
20.04.2016 00:27
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Администратор:
Пока оценку снимаем.
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