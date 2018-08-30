Очень уж хотелось попасть в Бинбанк на работу)



Итак, начнём... прошла конкурсный этап собеседования на позицию "главный/ведущий менеджер", там управляющим огласила, что не хочу понижения по трудовой, так как имею опыт работы 5 лет и на оклад ниже 30 000 не согласна. В итоге "ура" меня позвали на Арбат, на позицию менеджера, с окладом 26 000 (уже смешно... не понятно чем слушал управляющий), но решила согласится, так как обещали хорошие бонусы и перспективу!



Итог... на дворе 20 число, собеседований было 8, а меня ещё не приняли)))) то одно собеседование, то другое, то тестирование, то анкета им не доходит... интересно, к 2017 году я бы прошла все этапы?!))) Хотя, конечно же за это время я нашла более привлекательное предложение, но сам факт... хотелось выговорится)