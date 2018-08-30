Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Бинбанк»
смотреть все отзывы банка (145)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

1456 этапов собеседования и даже не пройдена половина плохо (−1)
Очень уж хотелось попасть в Бинбанк на работу)

Итак, начнём... прошла конкурсный этап собеседования на позицию "главный/ведущий менеджер", там управляющим огласила, что не хочу понижения по трудовой, так как имею опыт работы 5 лет и на оклад ниже 30 000 не согласна. В итоге "ура" меня позвали на Арбат, на позицию менеджера, с окладом 26 000 (уже смешно... не понятно чем слушал управляющий), но решила согласится, так как обещали хорошие бонусы и перспективу!

Итог... на дворе 20 число, собеседований было 8, а меня ещё не приняли)))) то одно собеседование, то другое, то тестирование, то анкета им не доходит... интересно, к 2017 году я бы прошла все этапы?!))) Хотя, конечно же за это время я нашла более привлекательное предложение, но сам факт... хотелось выговорится)
Beponuka • несостоявшийся сотрудник
20.04.2016 18:48
2 комментария
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
E.s.
25.04.2016 14:27
Я извеняюсь. В Москве главный менеджер и 26 000??? Как говорил один мой знакомый за эти деньги я только навредить могу...

Изменено: E.s. - 25.04.2016 14:27
Beponuka
Автор отзыва
25.04.2016 14:39
Обычный менеджер, предложили должность несоответствующую той, на которые приглашали)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (145)