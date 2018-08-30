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Банк не выполняет предписания суда плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
26 октября 2015 года была уволена из Операционного офиса ПАО «МинБанк» «Отделение в г. Курск» ОО «БелРУ». На тот момент я находилась на 4 месяце беременности. Я подала заявление в суд. Суд я выиграла, судья выдала исполнительный лист. Я его отвезла в г. Белгород Свято-Троицкий бульвар,38, ОО»БелРУ» ПАО «МИнБанк». Юрист у меня забрала исполнительный лист и сказала, что когда-нибудь примет меры. Мне судья сказала отдать им исполнительный лист, а в итоге я оказалась ни с чем.

Проездила в Москву на суд 4 месяца, выиграла дело, а этот банк даже выполнять нечего не хочет. И исполнительный лист не отдает, я его хотела передать приставам, чтобы банк исполнил предписания суда. И что теперь делать не знаю. В исполнительном листе указано, чтобы меня восстановили на работе и выплатили заработную плату за время вынужденного прогула. Сейчас я на 9 месяце беременности и опять вынужденна бороться с этим банком.

Когда я приехала в Белгород отдавать Исполнительный лист, меня больше часа продержали в коридоре, а потом вышла какая-то женщина и высокомерно сказала, что она нечего не решает и, что когда-нибудь примут решение. Насколько я знаю Исполнительный лист вступает в законную силу немедленно.
lily-ritochka1991бывший сотрудник
21.04.2016 12:10
8 комментариев
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поляк
08.05.2016 17:55
Конечно можно обратиться в суд за получением дубликата исполнительного листа и потом предъявит его приставам но это потребует от Вас времени и сил. Гораздо проще воспользоваться электронными технологиями, поэтому на вот этом официальном сайте http://chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=8454 есть раздел для обращений граждан (строка в левом ряду). Воспользовавшись этой строкой Вы составляете и направляете электронное письмо очень уважаемому Руководителю, Главе республики чье слово - закон не только в республике но и в Москве ! И руководство банка с огромным вниманием и уважением относится к указаниям Главы, прекрасно понимая чем оно ему обязано !!! Получив Ваше электронное письмо, в администрации Главы незамедлительно отреагируют и отправят соответствующий запрос в банк http://www.ramzan-kadyrov.ru/press.php А в банке после этого безо всяких судебных приставов сделают все чтобы исполнить Ваш исполнительный лист.

Изменено: поляк - 08.05.2016 18:02
VC25
09.05.2016 20:55
Поляк, Ваша жестокость переходит все границы. Неужели никого ни жалко в этом банке? Из-за одного этого случая, могут пострадать люди, которые отдали ему всю свою жизнь. Ведь долго разбираться не будут, а найдут с десяток "виновных", примерно накажут и сразу доложат в то место, на которое Вы, Поляк, указуете своей дланью. Воистину из Ваших уст эта цитата Конфуция звучит особенно жестоко: "Добро добру, а злу- справедливость."
П.с. Может исполнительный лист суда тоже затерялся, а теперь люди в банке просто не знают, что делать. Надо сказать, что документооборот в этой организации весьма консервативен.
lily-ritochka1991
Автор отзыва
10.05.2016 07:32
И что теперь, это проблемы банка. Я из за него с марта месяца сижу вообще без денег. Простите, но за что я должна существовать. А через неделю мне уже рожать и на что я должна содержать ребенка?
поляк
13.05.2016 15:57
Надо писать в те инстанции которые могут повлиять на ситуацию непосредственно http://www.belregion.ru/author/authorized/ и вот еще организация в которой ответственные люди http://menora-club.ru/popechitelskij-sovet.html могут повлиять на своего участника в решении этой ситуации. В общем надо не ждать, а действовать по всем возможным направлениям чтобы привлечь внимание к решению вопроса и государство и общество !
VC25
14.05.2016 10:47
На спорт здесь средств действительно хватает http://www.zelao.ru/5/14060-industria...daet-budu… значит и на другие вопросы они есть. Поэтому автору темы нужно быть настойчивей и постоянно информировать форумчан о продолжении этой темы
lily-ritochka1991
Автор отзыва
14.05.2016 18:23
13 мая у меня только забрали документы, но не какие перечисления не сделаны. И приказа я не подписывала. Так, что пока ток забрали трудовую книжку и больничный лист. И сколько мне теперь месяцев ждать от них денег я не знаю.
поляк
14.05.2016 19:52
За такую неспешность можно потребовать и компенсацию морального вреда, примеры уже есть http://zebra-tv.ru/novosti/jizn/bank-...u/?print=Y И если руководство думает о перспективах на будущее http://v-kurse-voronezh.ru/politika-novosti/27228 то должно наконец вмешаться !
VC25
15.05.2016 12:19
Действительно, lily-ritochka1991, Вы ведь можете потребовать компенсацию морального вреда причиненного Вам и размер компенсации может быть не малым http://www.chel-oblsud.ru/index.php?h...ew=special .
Да поляк, участие в выборах требует не малых затрат и стоят не дёшево. smile;) Хорошо, что в Зеленограде есть достойная кандидатура на "скамейке запасных" smile:o
А автор этой темы молодец, что не сдается-так держать!
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