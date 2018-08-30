26 октября 2015 года была уволена из Операционного офиса ПАО «МинБанк» «Отделение в г. Курск» ОО «БелРУ». На тот момент я находилась на 4 месяце беременности. Я подала заявление в суд. Суд я выиграла, судья выдала исполнительный лист. Я его отвезла в г. Белгород Свято-Троицкий бульвар,38, ОО»БелРУ» ПАО «МИнБанк». Юрист у меня забрала исполнительный лист и сказала, что когда-нибудь примет меры. Мне судья сказала отдать им исполнительный лист, а в итоге я оказалась ни с чем.



Проездила в Москву на суд 4 месяца, выиграла дело, а этот банк даже выполнять нечего не хочет. И исполнительный лист не отдает, я его хотела передать приставам, чтобы банк исполнил предписания суда. И что теперь делать не знаю. В исполнительном листе указано, чтобы меня восстановили на работе и выплатили заработную плату за время вынужденного прогула. Сейчас я на 9 месяце беременности и опять вынужденна бороться с этим банком.



Когда я приехала в Белгород отдавать Исполнительный лист, меня больше часа продержали в коридоре, а потом вышла какая-то женщина и высокомерно сказала, что она нечего не решает и, что когда-нибудь примут решение. Насколько я знаю Исполнительный лист вступает в законную силу немедленно.