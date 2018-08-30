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|Темные дела филиала Ставропольский
|не голосовал
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Уважаемое Правление Альфа-банка!
Когда вы уже обратите внимание на филиал "Ставропольский"? "Руководство" филиала в Ставрополе тянет весь бизнес вниз неэффективным управлением.
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ula.la.75 • несостоявшийся сотрудник
21.04.2016 16:45
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Ответ банка:
Добрый день!
Пожалуйста, если у Вас есть конкретные факты, конкретная обратная связь о работе руководителей филиала "Ставропольский" напишите на эл.почту Human_Capital@alfabank.ru.
С уважением, АО "Альфа-Банк"
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Достаточно того,что филиалом управляет человек из вне(который уже давно не работает в Альфа банке),что говорит о дееспособности госпожи "управляющей-дрб".
Изменено:
Аудит бы к нам проверить всех этих ставленников.
Изменено: