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Темные дела филиала Ставропольский не голосовал
Уважаемое Правление Альфа-банка!
Когда вы уже обратите внимание на филиал "Ставропольский"? "Руководство" филиала в Ставрополе тянет весь бизнес вниз неэффективным управлением.
ula.la.75 • несостоявшийся сотрудник
21.04.2016 16:45
Ответ банка:
Добрый день!

Пожалуйста, если у Вас есть конкретные факты, конкретная обратная связь о работе руководителей филиала "Ставропольский" напишите на эл.почту Human_Capital@alfabank.ru.
С уважением, АО "Альфа-Банк"
7 комментариев
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ula.la.75
Автор отзыва
24.04.2016 17:05
А есть ли смысл писать на эл.почту,когда все факты и так на лицо .
Достаточно того,что филиалом управляет человек из вне(который уже давно не работает в Альфа банке),что говорит о дееспособности госпожи "управляющей-дрб".

Изменено: ula.la.75 - 24.04.2016 17:26
mishelg
24.04.2016 21:37
Действительно об уровне отдельных руководителей говорит текучка сотрудников в подразделении. Чтобы это проанализировать уважаемые Human Capital у вас есть все возможности, наверняка в управлении остались и телефоны уволившихся сотрудников. Позвоните, пообщайтесь, вам много интересного расскажут. Соответственно если бы не было такой текучки, то и прибыль была бы больше. А если посмотреть на ККО в Ставрополе, так там одних сотрудников увольняют, а на их места берут родственников или знакомых бывшего управляющего филиалом. Такое впечатление, что это не филиал банка, а ИП Пер—в. Впрочем чему удивляться если нынешняя управляющая приходится ему кумой. Только за последние несколько месяцев были уволены 4 грамотных руководителя.
VasilisaB
25.04.2016 12:22
Да уж, только кумой... ИП Пер-в это 100% smile:D прям с уст сняли. Действительно превратили филиал в семейный бизнес. Полное равнодушие к бизнесу АБ, только свои личные интересы, только свои личные дела. ТС медаль тебе за поднятие темы. Сама давно хотела написать.
ababuker
25.04.2016 22:18
дела и интересы?!а где те люди с ПОЛИГРАФОМ ... , в дороге ??
Rustam095
25.04.2016 22:36
smile:o smile:o
Наказатель
26.04.2016 00:40
Затея инициатора понятна. Так "убить" бизнес это надо постараться! Ощущение что это все делается намеренно. Инициативы сотрудников пресекаются. У управляющей есть два мнения- её и неправильное.
Аудит бы к нам проверить всех этих ставленников.

Изменено: Наказатель - 26.04.2016 22:05
ula.la.75
Автор отзыва
30.04.2016 15:44
Поддерживаю идею с полиграфом ,Тем более в прошлый раз удалось обманным путем избежать наказания.
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