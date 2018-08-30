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|Отказ без причин
|не голосовал
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Добрый день . Несколько раз откликнулась на вакансии на сайте hh. Мне перезвонили, сказали, что свяжутся и пригласят на собеседование. Хочу уточнить причину, по которой мне пришел отказ. На сайте написано, что вакансия не требует опыта, хотя опыт работы у меня 4 года в разных сферах, в том числе в экономической сфере, а владею я навыками или нет нельзя судить по телефонному разговору, это можно судить только после встречи с кандидатом. У меня два высших экономических образования, я свободно владею компьютером и английским языком. Очень интересно по каким критериям вы решайте приглашать человека или нет? Если вы судите по резюме, получается, если мне перезвонили, значит резюме понравилось, а дальше что произошло? А по телефону вы не задаете вопросов, касающихся моих профессиональных навыков. Чисто бытовой разговор.
Прошу разобраться в данной ситуации и дать ответ, так как такое поведение не совсем соответствует престижному банку. В противном случае Вас нельзя считать таковым.
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0
sesilva • несостоявшийся сотрудник
22.04.2016 14:03
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Администратор:
В данном случае без оценки.
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Ответ банка:
Уважаемая Сильва!
Мы сожалеем, но не всегда желание занять имеющуюся вакансию приводит к положительному результату.
На стадии рассмотрения резюме в Банке также проходит конкурсный отбор. На этапе телефонного интервью специалисты по подбору персонала оценивают проявление компетенций, знаний, необходимых для работы.
С уважением, АО "Альфа-Банк"
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