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|Хороший перспективный банк, но на работу не взяли
|не голосовал
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Добрый день! Очень хотела попасть на работу кредитным специалистом в г. Томске. Была приглашена на собеседование 12.04.16 по адресу г. Томск, ул. Учебная, д. 8. Прошло собеседование очень хорошо с руководителем Анной, приятная женщина и я заполнила анкету и мне сказали, что анкета будет проверяться до 15.04. до вечера и мне позвонят.
Никто не позвонил, я работаю не первый год в банках, есть опыт 2 года в колл-центре банка хоум кредит, просрочек по кредитам в банках нет и мои родственники и я не судимы и прочее. Могли бы позвонить ради приличия, я очень хотела попасть на работу именно в этот банк, очень горестно и обидно до сих пор. Желаю успехов банку, но от карты я скорее всего дебетовой пойду и откажусь, так как банк разочаровал!
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reshetneva87 • несостоявшийся сотрудник
22.04.2016 14:32
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Ответ банка:
Екатерина, здравствуйте!
Банк имеет четкие правила по набору сотрудников, которые неукоснительно соблюдает на всех этапах конкурсного отбора. Специалист по подбору персонала предоставил Вам обратную связь о причине отказа.
С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк"
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|reshetneva87
Автор отзыва
25.04.2016 14:33
|Добрый день, еще раз! Сегодня мне позвонили с отдела кадров, девушка представилась Кристиной. Сообщила что я кним ходила на собеседование и было принято решение отказать мне в трудоустройстве. Информативности ноль в данном сообщении, такое чувство что отчитались для галочки. Так вот, на данный момент завтра я еду в центр занятости вставать на учет по безработице и напишу заявление в Альфа-банк с целью уточнения почему мне дали отказ, на каком основании, согласно статье 64 Трудового кодекса РФ должны дать ответ. Я решила больше терпеть непрофессионализм сотрудников персонала, разговаривают как хотят и отношение наплевательское к кандидатам и не только в этом банке. Ждите заявление, Альфа-банк!
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