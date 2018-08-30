Добрый день! Очень хотела попасть на работу кредитным специалистом в г. Томске. Была приглашена на собеседование 12.04.16 по адресу г. Томск, ул. Учебная, д. 8. Прошло собеседование очень хорошо с руководителем Анной, приятная женщина и я заполнила анкету и мне сказали, что анкета будет проверяться до 15.04. до вечера и мне позвонят.



Никто не позвонил, я работаю не первый год в банках, есть опыт 2 года в колл-центре банка хоум кредит, просрочек по кредитам в банках нет и мои родственники и я не судимы и прочее. Могли бы позвонить ради приличия, я очень хотела попасть на работу именно в этот банк, очень горестно и обидно до сих пор. Желаю успехов банку, но от карты я скорее всего дебетовой пойду и откажусь, так как банк разочаровал!