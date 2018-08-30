Добрый день. Может быть мой отзыв создаст у вас впечатление негатива моего к банку, но это нет так. Правильно сказать, что мне все равно, так как рассталась с этим банком я быстро, уволилась по собственному желанию, посмотрела на весь бардак элементарно на рабочих местах сотрудники не убирают за собой старые распечатки и грязь, пыль. Во-первых, тестирование и обучение электронные курсы на дому в твое личное свободное время помимо работы, во-вторых, при мне уволился недавно пришедший руководитель, а прежнюю руководительницу понизили до заместителя и постоянно давление на сотрудников, что хотят ее уволить и вся надежда на сотрудников. На планерках давление на сотрудников, что планы не выполняются, мне как новенькому сотруднику прямо сказали, чтобы я привлекала из своих родственников и знакомых. По заявкам постоянные отказы клиентам, как новый сотрудник ты занимаешься только оформлением страховок, НПФ, кредитов, вкладами занимаешься только после испытательного срока и посылаешь клиентов в другой офис, на что крайне негативно люди реагируют. БТЛ- акции привлекаешь на улице клиентов, надуваешь шары, берешь листовки и в путь под дворники машин раскладываешь и унижаешься раздаешь листовки.



Ставили меня в график на мини-офисы, где вообще проходимости нет, я просила меня для начала поставить например на Садко в магазин ДНС, на что мне отказали и что нужно заслужить доверие. Когда я сообщила, что хочу уволиться мне сказала руководитель, что они в след.месяце меня хотели поставить наконец в ДНС. Думала я как уволиться, вообщем я поговорила с новой начальницей и сказала, что я не продажник, что мне в кассе лучше работать. Вакансий в кассе не было и я уволилась.



Это все в городе Томск, спасибо наставнику и тренерам претензий нет - хорошие люди. Если не хотите лишнюю запись в трудовую книжку и не потерять время не устраивайтесь в этот банк на должности менеджера по работе с клиентами делать нечего за з/п в 13 600 рублей. Продажи нулевые.