Добрый день! В нашем городе Томске работают профессионалы, я была на собеседовании 18.04.16 по адресу; г. Томск, пр. Мира, д. 19 у руководителя Надии. Это очень приятная женщина, а какие сотрудницы работают в этом офисе)) Мы поговорили на собеседовании и пришли обе к выводу, что мне нужно работать не в продажах, а например кассовой работой заниматься или быть узкоспециализированным специалистом. Я согласилась с ней, сразу видно что Надия мудрый руководитель и она четко знает, кто ей нужен в команду. Записала ее номер телефона, возможно если появится вакансия кассира, я буду с удовольствием работать в этом банке, ну а пока не сложилось. Успехов развитии, Почта банк!!!