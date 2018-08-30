О Банке Тинькофф ходит много разных мнений (сотрудников), но могу смело сказать, поработав в этом банке в должности Старший группы по продажам услуг для юридических лиц, что в данном банке много перспектив и хороших коллег, у которых вы сможете много чему научиться.



Хотелось бы отметить работу моего руководителя, я бы сказал, что один из самых сильнейших руководителей которых я знал - К. Александр Григорьевич. Ни капли не совру, если скажу, что он многому меня научил и много в меня вложил, сил и знаний, которые мне очень помогут в дальнейшей работе. Александр очень много времени посвящает своей работе и своим подчиненным, так же отмечу такие навыки как пунктуальность, контроль задач, помощь в достижении поставленных целей. Сегодня банкам нужны такие руководители как никогда раньше, буду бесконечно рад если встречусь с ним в работе еще раз, где он сможет и дальше делиться своим опытом и знаниями. Александр, я уверен, что банк по достоинству оценит твои старания и вложения в работу, т.к. знаю как сильно ты стараешься делать команду профессионалов.



Спасибо тебе за труды и желаю удачи и успехов в карьере и семье.

Сергей Ш.