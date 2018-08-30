Работал в этом банке в отделении "Первомайское", и увольнялся только из-за того, что переезжали с семьей в другой город. Лично я занимался кредитованием юридических лиц. Собственно говоря, лучше банка я еще не встречал, как по коллективу, так и по администрации. Заработная плата - это дело относительное и сугубо личное, но меня доход полностью устраивал. Безусловно, работать приходилось довольно много, но зато мне здесь удалось многому научиться. Не хочется рекламировать, но подобного уважительного отношения к клиентам, которое здесь организовано, в других организациях я еще не встречал.