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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работал в этом банке в отделении "Первомайское", и увольнялся только из-за того, что переезжали с семьей в другой город. Лично я занимался кредитованием юридических лиц. Собственно говоря, лучше банка я еще не встречал, как по коллективу, так и по администрации. Заработная плата - это дело относительное и сугубо личное, но меня доход полностью устраивал. Безусловно, работать приходилось довольно много, но зато мне здесь удалось многому научиться. Не хочется рекламировать, но подобного уважительного отношения к клиентам, которое здесь организовано, в других организациях я еще не встречал.
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MixGH • бывший сотрудник
24.04.2016 00:35
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Администратор:
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"подобного уважительного отношения к клиентам, которое здесь организовано"... бедный русский язык.
Изменено: