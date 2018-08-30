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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работал в этом банке в отделении "Первомайское", и увольнялся только из-за того, что переезжали с семьей в другой город. Лично я занимался кредитованием юридических лиц. Собственно говоря, лучше банка я еще не встречал, как по коллективу, так и по администрации. Заработная плата - это дело относительное и сугубо личное, но меня доход полностью устраивал. Безусловно, работать приходилось довольно много, но зато мне здесь удалось многому научиться. Не хочется рекламировать, но подобного уважительного отношения к клиентам, которое здесь организовано, в других организациях я еще не встречал.
MixGHбывший сотрудник
24.04.2016 00:35
Администратор:
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3 комментария
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member
25.04.2016 09:34
Посмотрел, кто автор отзыва. Товарищ зарегистрировался только 24 апреля, чтобы именно в этот день написать положительный отзыв ни о чем. И так по -простому, незатейливо - лучше банка не встречал, все устраивало, но переехал.
"подобного уважительного отношения к клиентам, которое здесь организовано"... бедный русский язык.
MixGH
Автор отзыва
26.04.2016 03:02
Что вы этим хотите сказать? Это не играет роли когда я зарегистрировался, мне захотел ось оставить отзыв, так как работал там вот и все дела.

Изменено: MixGH - 26.04.2016 03:03
Eric Cartman
26.04.2016 10:42
Автор, не врите. В СДМе кредитование юр. лиц. идет ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ГОЛОВНОЙ ОФИС на Волоколамке
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