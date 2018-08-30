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|Так и не перезвонили
|не голосовал
|Добрый день. Хотела устроится работать в отдел продаж, заполнила все формы, прошла все тесты. Куратор через несколько часов мне перезвонила. Мило побеседовали. Сказала, что перезвонит в течение 24 часов, но уже прошло 4 дня, звонка всё нет. Что это значит, не знаю. Может что-то случилось?
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ostr76 • несостоявшийся сотрудник
25.04.2016 10:28
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Ответ банка:
Добрый день, Наталья.
Специалист Банка уже связался с Вами для прояснения ситуации.
Приносим извинения за задержку коммуникации с нашей стороны.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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