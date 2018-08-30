Добрый день. Хотела устроится работать в отдел продаж, заполнила все формы, прошла все тесты. Куратор через несколько часов мне перезвонила. Мило побеседовали. Сказала, что перезвонит в течение 24 часов, но уже прошло 4 дня, звонка всё нет. Что это значит, не знаю. Может что-то случилось?