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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Долго думала писать или нет, и решила написать. Если Вам нужна работа, если Вы готовы получать знания, и при этом не покидать свой дом - Вам сюда. Коллектив отличный, руководитель группы, в которой я работала, внимательный и чуткий человек, в то же время достаточно требовательный, чтобы понимать, что это работа, как и все. Спасибо банку за возможность, может когда-то и вернусь. И не верьте, что это лохотрон, это не правда, если Вы готовы работать, а не весело проводить время, то Вас обязательно достойно наградят зарплатой.
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Katerina Ka • бывший сотрудник
25.04.2016 14:17
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Администратор:
Пока без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день!
Мы рады, что Вы решились оставить отзыв, но, к сожалению, по указанным данным не можем идентифицировать Вас.
Пожалуйста, пришлите Ваши контактные данные на адрес sale_management@tinkoff.ru, и мы передадим благодарность руководителю.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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