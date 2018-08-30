Долго думала писать или нет, и решила написать. Если Вам нужна работа, если Вы готовы получать знания, и при этом не покидать свой дом - Вам сюда. Коллектив отличный, руководитель группы, в которой я работала, внимательный и чуткий человек, в то же время достаточно требовательный, чтобы понимать, что это работа, как и все. Спасибо банку за возможность, может когда-то и вернусь. И не верьте, что это лохотрон, это не правда, если Вы готовы работать, а не весело проводить время, то Вас обязательно достойно наградят зарплатой.