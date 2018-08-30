Доброго времени суток! Даже не знаю, куда еще писать или звонить. По вашей вакансии на оператора call-центра я подала заявку еще 17го апреля. Пришла ссылка на обучение 19го. Я все прошла и мне пришло письмо о том, что с 9:30 до 20:30 по Москве позвонит наставник. Уже прошло 5 дней и так никто не позвонил. Я уже писала несколько раз в техподдержку, а мне пишут одно и тоже - "Ждите, Вам позвонит наставник". Вопрос, сколько мне еще общаться так с техподдержкой и читать "Ждите, вам позвонят"?