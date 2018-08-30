Не так давно столкнулась с поиском работы и была приглашена в Бинбанк. Перед тем, как идти на собеседование, как и многие люди, решила прочитать отзывы о компании. Положительных отзывов, скажем прямо, не так много, но я решила лично испытать все на себе, тем более, что рынок сейчас спит. Рассказываю для тех, кто планирует проходить собеседование в данный банк.



Первое впечатление при входе в банк: большой, светлый и уютный офис рядом с метро. Сотрудник отдела подбора встретила меня вовремя и расположила на правильный лад. Встреча проходила сразу с руководителем, что очень удобно, можно сразу подробно узнать все нюансы вакансии. Через 2 дня меня пригласили на тест, объясняя, что он помогает выявить основные качества кандидата. Тест длился около полутора часов, однако время пролетело довольно быстро, т.к. вопросы были очень интересные. Подробные результаты теста я не получила, но после него меня пригласили на финальную встречу с вышестоящим руководством. Было довольно напряженно, помимо руководителя было еще два человека, которые даже не представились. Длилась встреча около часа, ответ я долго не получала.



В итоге через неделю мне дали ответ. Выбор, к сожалению, сделали в пользу другого кандидата. Конечно, очень обидно, потратила много времени на прохождение данных этапов. Но в целом, о банке не могу отозваться плохо. Возможно еще удастся поработать в Бинбанке.