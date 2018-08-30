С начала этого года устроился в "Сектор дистанционного обслуживания клиентов отдела Телемаркетинга Банка Тинькофф", откладывал написание отзыва до тех пор, пока не пойму, как всё работает.

Могу сейчас с уверенностью сказать, что это отличный способ подработки, а при достаточно уделяемом количестве времени работы, то и способ заработка.



Понятное обучение, отличные материалы, период адаптации, дружный коллектив и наставники, своевременная и оперативная помощь при появлении нестандартной ситуации, своевременная и стабильная оплата труда, возможность самостоятельно определять график работы, работа дома в комфортных для себя условиях.

Несмотря на то, что банк дистанционный, и понятие, что он где то там, были размыты приездом руководства на прошлой неделе в наш город для проведения конференции, поделились планами работы, вручили сувениры и грамоты отличившимся сотрудникам, зарядили командным духом компании.



Если есть свободное время, желание работать и зарабатывать, то это один из лучших способов.

Спасибо за такую возможность!

С уважением, оператор Алексей.