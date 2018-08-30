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|Отзыв оператора работы на дому
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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С начала этого года устроился в "Сектор дистанционного обслуживания клиентов отдела Телемаркетинга Банка Тинькофф", откладывал написание отзыва до тех пор, пока не пойму, как всё работает.
Могу сейчас с уверенностью сказать, что это отличный способ подработки, а при достаточно уделяемом количестве времени работы, то и способ заработка.
Понятное обучение, отличные материалы, период адаптации, дружный коллектив и наставники, своевременная и оперативная помощь при появлении нестандартной ситуации, своевременная и стабильная оплата труда, возможность самостоятельно определять график работы, работа дома в комфортных для себя условиях.
Несмотря на то, что банк дистанционный, и понятие, что он где то там, были размыты приездом руководства на прошлой неделе в наш город для проведения конференции, поделились планами работы, вручили сувениры и грамоты отличившимся сотрудникам, зарядили командным духом компании.
Если есть свободное время, желание работать и зарабатывать, то это один из лучших способов.
Спасибо за такую возможность!
С уважением, оператор Алексей.
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Kostalex • сотрудник
26.04.2016 12:56
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Администратор:
"... своевременная и оперативная помощь при появлении нестандартной ситуации..." - приведите конкретный пример подобной ситуации и как ее удалось решить.
P.S. Ответ получен.
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Ответ банка:
Здравствуйте, Алексей.
Рады, что конференция с руководителями положительно отразилась на Вашем отношении к Банку.
Спасибо Вам за сотрудничество и рекомендацию нашей дистанционной работы!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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