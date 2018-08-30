Всем доброе время суток. Хочу рассказать свой опыт в отделе банка Тинькофф, а именно в отделе home pre-collection. Из положительного осталось только мнение о коллективе, с кем я работал. Из отрицательного - в шок начал приходить с первых дней работы, когда наставники на похожие коммуникации давали разные ответы и было ощущение, что инструкцию у нас вообще никто не читал из руководителей. И отдельное место, это наше расписание, которое просили составлять как минимум за три дня, и то не могли составить наш график и верно разделить функционал - выдавались принудительные выходные, "перенесите ваше расписание с такого-то дня на такой-то." Могут таких выходных вынужденных поставить несколько дней подряд. Так для чего я планирую расписание за несколько дней вперед? На вопрос, почему меня отправили на выходной, так как расписание у меня составлено на три недели вперед, ответ всегда был один: "это все соответствует вашему договору."



РГ Н.В. - это вообще отдельный разговор. Критика в ее сторону не допустима, ответы на вопросы не дает вообще, а так в общем по отношению напоминало "вы никто, тут незаменимых нет." Не раз от нее звучала фраза "вы понимаете, что от таких вопросов наше сотрудничество может закончится?" Так что, вообще ничего нельзя сказать и спросить? Вроде бы рабство и крепостничество отменили...



И делая вывод из того, что лицо банка для сотрудников - это руководитель и наставники, у меня теперь впечатление такое, что банк даже к сотрудникам относится как к чему-то низшему, то вопрос тогда в целом об отношении банка к клиентам. (Но да, я согласен может это в отделе так не повезло с руководителем и наставниками. Хотя сомневаюсь) Для людей не советую работу в данном банке и в данном подразделении, ну если вас только устраивает отношению как к расходному материалу и отсутствие возможности заработать. В общем как-то такой печальный опыт.