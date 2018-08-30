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|Оператор отдела home pre-collection
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем доброе время суток. Хочу рассказать свой опыт в отделе банка Тинькофф, а именно в отделе home pre-collection. Из положительного осталось только мнение о коллективе, с кем я работал. Из отрицательного - в шок начал приходить с первых дней работы, когда наставники на похожие коммуникации давали разные ответы и было ощущение, что инструкцию у нас вообще никто не читал из руководителей. И отдельное место, это наше расписание, которое просили составлять как минимум за три дня, и то не могли составить наш график и верно разделить функционал - выдавались принудительные выходные, "перенесите ваше расписание с такого-то дня на такой-то." Могут таких выходных вынужденных поставить несколько дней подряд. Так для чего я планирую расписание за несколько дней вперед? На вопрос, почему меня отправили на выходной, так как расписание у меня составлено на три недели вперед, ответ всегда был один: "это все соответствует вашему договору."
РГ Н.В. - это вообще отдельный разговор. Критика в ее сторону не допустима, ответы на вопросы не дает вообще, а так в общем по отношению напоминало "вы никто, тут незаменимых нет." Не раз от нее звучала фраза "вы понимаете, что от таких вопросов наше сотрудничество может закончится?" Так что, вообще ничего нельзя сказать и спросить? Вроде бы рабство и крепостничество отменили...
И делая вывод из того, что лицо банка для сотрудников - это руководитель и наставники, у меня теперь впечатление такое, что банк даже к сотрудникам относится как к чему-то низшему, то вопрос тогда в целом об отношении банка к клиентам. (Но да, я согласен может это в отделе так не повезло с руководителем и наставниками. Хотя сомневаюсь) Для людей не советую работу в данном банке и в данном подразделении, ну если вас только устраивает отношению как к расходному материалу и отсутствие возможности заработать. В общем как-то такой печальный опыт.
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Romanoff1114 • бывший сотрудник
26.04.2016 16:11
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Ответ банка:
Добрый день, Евгений.
Мы совершенствуем процесс составления расписаний, принимая во внимание обратную связь от операторов. Рассчитываем, что в ближайшем будущем расписания будут работать бесперебойно.
Относительно взаимодействия с руководителем, мы разберем описанные Вами моменты, учитывая комментарии обеих сторон.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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-есть наглядное подтверждение тому, что давались некомпетентные (разные) ответы на вопросы, касающиеся напрямую работы?
-есть наглядное подтверждение тому, что вопросы игнорировались/давались стандартные отписки по поводу проставления расписания и "вынужденных выходных"?
-такая ситуация наблюдалась только в отношении вас или всех сотрудников?
Руководитель группы ответственен за эффективную деятельность операторов и выполнение бизнес-показателей. При этом, взаимодействие между руководителем и операторами должно строиться на понимании и взаимном уважении.
Мы внимательно разберем указанную Вами информацию и предоставим подробный комментарий, если Вы пришлете нам свои контактные данные на адрес sale_management@tinkoff.ru. "