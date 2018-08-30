Здравствуйте! Хочу рассказать вам о своем опыте прохождения собеседования! Ни капли не жалею, что пошла на собеседование, спасибо всем, кто вводил нас в курс дела. Да с одной стороны напомнило шк. олимпиаду... первый раз была на таком коллективном собеседовании, очень хороший опыт. Спасибо тем, кто проводил собеседование, все дружелюбно отнеслись к нам, что немаловажно. Очень бодрит когда ты видишь улыбки на лице и где тебе четко объясняют, а не относятся "Ай еще один приперся"...



Пока только буду проходить обучение с 10 мая, и знаете что могу сказать, по недовольствам которые я здесь прочитала, прежде всего не забывайте куда Вы идете устраиваться, это вам не одежду продавать, а банк, То место где нужна внимательность, трудолюбие и терпение, немаловажно! Я уж не встречала людей, кто приходит на работу и с первого месяца получают от 50 тыс. Ну если только не в гос.думе

Всем удачи кто работает, и будет работать. Все зависит от нас самих.