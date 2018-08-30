Ужасное отношение к сотрудникам софта. Постоянное унижение сотрудников, контроль не только за диалогами, но и придираются к внешнему виду сотрудников, хотя сами не соблюдают дресс-код, телефоны сотрудников забирают на время работы, при этом сами сидят в соц. сетях. На планёрках позволяют себе переходить на личности, разговаривать с сотрудниками матом, орать!!! Проявляют внимание, только когда приезжает Москва с проверкой. Сами руководители, когда отрабатывают реестр и звонят клиентам, общение ведут неккоректно, потому что у них не ведётся запись диалогов. Даже на туалетной бумаге для сотрудников экономят. Очень хамское отношение, не замечают достоинства, но зато тыкают за каждую провинность.



Прошу обратить внимание на данное обращение, потому что уже невозможно терпеть такое отношение! Получают хорошую зарплату, при этом ни одной благодарности сотруднику, за то что сбор идёт от них, и отдел держится на сотрудниках. Слишком много начальников, а толку никакого.