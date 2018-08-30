Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Обратите внимание
|отрицательный голос не засчитан
|
Ужасное отношение к сотрудникам софта. Постоянное унижение сотрудников, контроль не только за диалогами, но и придираются к внешнему виду сотрудников, хотя сами не соблюдают дресс-код, телефоны сотрудников забирают на время работы, при этом сами сидят в соц. сетях. На планёрках позволяют себе переходить на личности, разговаривать с сотрудниками матом, орать!!! Проявляют внимание, только когда приезжает Москва с проверкой. Сами руководители, когда отрабатывают реестр и звонят клиентам, общение ведут неккоректно, потому что у них не ведётся запись диалогов. Даже на туалетной бумаге для сотрудников экономят. Очень хамское отношение, не замечают достоинства, но зато тыкают за каждую провинность.
Прошу обратить внимание на данное обращение, потому что уже невозможно терпеть такое отношение! Получают хорошую зарплату, при этом ни одной благодарности сотруднику, за то что сбор идёт от них, и отдел держится на сотрудниках. Слишком много начальников, а толку никакого.
|
0
9853 • несостоявшийся сотрудник
27.04.2016 21:56
|
Администратор:
Автор уточните, вы не прошли испытательный срок?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Для Банка важен как высокий уровень сервиса для Клиентов, так и удобство и комфорт сотрудников. В этой связи прошу Вас предоставить более полную информацию для анализа ситуации, а именно:
- данные для Вашей идентификации (ФИО, дату рождения и/или № Договора);
- ФИО сотрудников, о которых идет речь, конкретные даты, когда происходили описанные события.
Предоставить информацию Вы можете в личном сообщении. Прошу корректно указать адресата - Соколова Дарья (ссылка на профиль: http://www.banki.ru/profile/?UID=247582). Заверяю Вас, указанная информация не будет оставлена без внимания!
С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"