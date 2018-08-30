Доброго времени суток, уважаемые читатели! Пишу из города Томска. Этому банку отдала почти 4 года жизни. Писать о работе не буду, всё уже написано, и хорошее и плохое. Конечно, безусловно, что в Совкомбанке я приобрела колоссальный опыт и спасибо ему за это. Но с увольнением моя история с Совкомбанком не закончилась. Примерно через неделю пришла-приехала моя трудовая книжка (Головной офис в Бердске). Решила изучить записи в трудовой и обнаружила ошибку - год приёма на работу был указан 2013, на самом же деле устроилась в 2012 году. На следующий же день поехала в свой родной офис.



Для справки - согласно Трудовому Кодексу РФ исправления, помарки, зачёркивания в трудовой книжке не допускаются. В моём случае просто делается запись кадровиком, что пункт такой-то считать недействительным, то-то верное. Всё просто.



Вернемся к моей истории... На мою просьбу к своей ЗРБГ отправить обратно в Бердск мою трудовую для приведения её в подобающий вид, мне была вручена шариковая ручка, якобы подходящего цвета, с предложением исправить дату самой!!! Просто взять и исправить, как школьник-двоечник!!! После споров мою трудовую наконец-то упаковали в конверт, ну и отправили обратно в отдел кадров в Бердске. И на этом ещё не всё... Примерно через две недели вернулась моя трудовая... С замиранием сердца я в неё заглянула - троечка была зашаркана и исправлена на двоечку абсолютно неподходящей пастой и другим почерком!!!



Пошла я искать помощи в Трудовую Инспекцию. Рассказала всю историю, показала "косячок", на что инспектор мне заявила, что данная запись является недействительной, то есть как будто и не было этих четырёх лет. Конечно мне предложили выход из ситуации - либо опять отправлять трудовую в Бердск на исправление согласно ТКРФ (а это ещё около двух недель), либо написать заявление на выдачу Приказа о приёме на работу, заверенного согласно ТКРФ, вместе с уведомлением о вручении. Конечно я выбрала второй вариант. Приехала в свой бывший офис с данным решением. Как заверять Приказ о приёме и что такое Уведомление о вручении никто не знает..... На крайний случай спросили бы у Гугла... В итоге, заверили Приказ, как обычно у нас заявления заверяли, а вместо Уведомления вручили мне Акт приёма-передачи этого Приказа.

Вот такая история, вдруг кому-то пригодится.