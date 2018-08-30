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|Как руководство обманывает при устройстве на работу
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Прошу обратить внимание тем, кто хочет устроиться на работу в РСХ!!! В Твери и области!!! Очень хорошо подумайте, прежде чем туда приходить на собеседование к руководству.
В марте 2016 г я отправила свое резюме в этот банк, мне сразу же позвонили и предложили свободную вакансию на менеджера по кредитованию юр.лиц, у меня на тот момент был опыт только с физическими лицами, но руководителя малого бизнеса Наталью , филиал на Ул. Дмитрия Донского в г. Твери ,не смутил этот факт, она позвонила мне и сказала о том, что моя кандидатура утверждена в филиале и они готовы меня обучать, но мне нужно поездить недельку другую в их филиал поучиться. В итоге я проездила из другого города в Тверь, потратив 5 часов в день на дорогу полторы недели, конечно же за свой счет, и мне сказали что теперь нужно подождать пока проверит Служба безопасности. Далее начала названивать СБ, потом пригласил руководитель третий раз на собеседование, и предложил еще подождать, пока меня проверят, т.к. в СБ все на больничном и некому работать. В результате с момента, когда мне позвонили и сказали, что якобы меня утвердили на эту должность, прошло больше месяца. В конце концов, через месяц я узнала, что оказывается они меня не согласовали. Ну а то что я потратила целый месяц времени и денег на дорогу, их это совсем не волнует. Вот так руководство обращается с теми, кто хочет к ним устроиться на работу. Очень жаль потраченное время и деньги. Никогда бы не подумала, что такой крупный банк занимается самым обычным обманом!!! Будьте очень внимательны при устройстве на работ!!!
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tsirulevann • несостоявшийся сотрудник
29.04.2016 11:05
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Администратор:
Напонимаем, работа службы безопасности банка не оценивается.
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Ответ банка:
Уважаемая tsirulevann!
Подбор персонала на вакансии в АО «Россельхозбанк» производится в соответствии с имеющейся потребностью подразделений в региональных филиалах Банка.
Ваша кандидатура находилась в числе рассматриваемых Тверским региональным филиалом на вакантную позицию менеджера по кредитованию юридических лиц. Проводимые собеседования, как с целью возможного дальнейшего трудоустройства в филиал, так и с целью разъяснения функциональных обязанностей по указанной вакантной должности, возможно, были расценены Вами как утверждение Вашей кандидатуры на работу в филиал, а также ошибочно приняты Вами за начавшееся обучение.
Ваше резюме находится в базе потенциально возможных внешних кандидатов на работу Тверского регионального филиала. При открытии в Тверском региональном филиале вакансий, соответствующих Вашему профессиональному опыту и знаниям, а также в случае Вашего согласия, кадровая служба филиала вернется к рассмотрению Вашей кандидатуры.
С уважением, АО «Россельхозбанк».
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