Прошу обратить внимание тем, кто хочет устроиться на работу в РСХ!!! В Твери и области!!! Очень хорошо подумайте, прежде чем туда приходить на собеседование к руководству.



В марте 2016 г я отправила свое резюме в этот банк, мне сразу же позвонили и предложили свободную вакансию на менеджера по кредитованию юр.лиц, у меня на тот момент был опыт только с физическими лицами, но руководителя малого бизнеса Наталью , филиал на Ул. Дмитрия Донского в г. Твери ,не смутил этот факт, она позвонила мне и сказала о том, что моя кандидатура утверждена в филиале и они готовы меня обучать, но мне нужно поездить недельку другую в их филиал поучиться. В итоге я проездила из другого города в Тверь, потратив 5 часов в день на дорогу полторы недели, конечно же за свой счет, и мне сказали что теперь нужно подождать пока проверит Служба безопасности. Далее начала названивать СБ, потом пригласил руководитель третий раз на собеседование, и предложил еще подождать, пока меня проверят, т.к. в СБ все на больничном и некому работать. В результате с момента, когда мне позвонили и сказали, что якобы меня утвердили на эту должность, прошло больше месяца. В конце концов, через месяц я узнала, что оказывается они меня не согласовали. Ну а то что я потратила целый месяц времени и денег на дорогу, их это совсем не волнует. Вот так руководство обращается с теми, кто хочет к ним устроиться на работу. Очень жаль потраченное время и деньги. Никогда бы не подумала, что такой крупный банк занимается самым обычным обманом!!! Будьте очень внимательны при устройстве на работ!!!