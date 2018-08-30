В высших должностях, так же как и на слишком возвышенных местностях, люди подвергаются головокружениям

П. Буаст



Всем здравствуйте!

Очень насыщенный выдался утренний денек в локо-банке, особенно, встреча с сотрудником этой организации К.Ю., но обо всем по порядку.



Позвали меня на собеседование в кредитный отдел, назначали встречу. Прихожу как нормальный человек за 15 минут до назначенного времени, на проходной сидит охранник. Диалог с ним уже немного удивил, мягко говоря:

Я - Здравствуйте, я на собеседование к К.Ю.

Охранник - А время ТЫ видел сколько?! Да они еще только переодеваются, чай пьют, раньше 9-30 не стоило сюда суваться, да и вообще вот тебе добавочный, звони сам и решай там примут тебя или нет!



Для справки: время было 9-15 и на ты мы не переходили.



Короткая беседа и такая осведомленность охранника уже оставила двоякое впечатление, но спорить не стал, может, действительно, принято у них приходить минута в минуту, ну может и в правду переодеваются они и чай пьют по утрам, в общем постоял подождал, да и звонить решил сам, зачем отвлекать охрану.



Есть такие люди, что быть под их началом,- это конец...



Спустилась ко мне дива кредитного департамента госпожа К.Ю. (видимо начальник, хотя кто её знает, ведь представиться она мне даже не удосужилась), пригласила в переговорку. Логично, что перед приглашением на собеседование рекрутер или начальник или человек, который будет проводить это собеседование смотрит резюме, смотрит, где человек работал. Логично - не логично, но комментировать мои предыдущие места работы и текущее К.Ю. начала в слух:

Юля - Вы работаете в банке N?!! (банк, входивший в топ-70), как угораздило туда попасть, да как вообще это возможно там работать, с ним давно все ясно!!!

Я - не понимая сути вопроса, но отчаянно пытаясь эту суть уловить начинаю объяснять, что год назад в этом банке было все хорошо, никаких предпосылок не было...

Юля - Вы банки.ру что ли не читаете, там все было написано уже год назад!



Для справки: придя домой, я перерыл-таки банки.ру, но сведений негативного характера так и не нашел, видимо у Юли есть доступ к какой-то секретной части...



Юля - так вы и до этого тоже работали в очень хорошем банке, по которому у нас есть (была) негативная информация, вовремя оттуда решили сбежать!



Для справки: до этого я тоже работал в самом обычном банке, просто перешел в нынешний, потому что предложили выгодные условия.



Дальше диалоги расписывать в подробностях не имеет смысла, т.к. К.Ю. всячески подчеркивала свою исключительную осведомленность, бахвальство, то какая она умная и знает иин-струук-ции-юю, которую все её сотрудники должны знать наизусть. Что ж, это её право, просто надо понимать, что в разных банках порядок действий, документов, а также знание инструкций отличаются. Я все к чему это рассказываю, разве должно собеседование не то что начинаться, а вообще проходить в ключе осуждения места работы человека, Вы для чего меня звали? Или может похвастаться тем какие умные нынче начальники в локо-банке, ведь знают целую иин-струуук-ции-ююю. Может сейчас время такое, банковских кадров на улице хватает, вот и позволяют себе разные хабалки тебе хамить?



Собеседование, конечно же, не прошел, знаний недостаточно оказалось, убежал ушел из банка очень быстро, подумал тогда, что нужно было разворачиваться еще у охраны и не знакомиться с милой К.Ю. из кредитного, зато впечатлений на целый день. Надеюсь К.Ю. отметят и наградят за ее незаменимость (а так ли она незаменима?)