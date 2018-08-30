Здравствуйте! В БРС работаю уже почти 4 месяца, на сборе. По понятным причинам свои данные не называю, просто хочу чтобы разобрались в ситуации и не оставляли меня без премии и других моих коллег. Нас, новеньких, постоянно стимулируют высокими премиями по 100 000, которые я в глаза и близко не видел и сижу на одном окладе в 16 000 руб. Каким—то образом зарабатывают только «старички». Вначале я думал, что пока неопытный и т.д. Но тут как выясняется дело в другом.



Про условия труда я конечно же молчу, в день я минимум трачу на работу 10 ч. Прихожу на час раньше и ухожу позже, просто так заведено и это бесплатно конечно. Про работу в выходные и праздники та же самая ситуация, начальство говорит что мы в одной лодке надо выйти поработать и в итоге за это никто не платит. Всегда одни пустые обещания и отговорки, все потом да потом... Хотя и собрали денег в праздники и РК провели, но нам не платят. Каждую субботу с 10 до 16 ч нахожусь в банке — это тоже по «доброй воле». Но и с этим готов был мириться лишь бы платили.



Вначале я конечно ничего не понимал, на меня кидали нагрузку я ее добросовестно отрабатывал, возвращал деньги. Тогда в мотивации особо разобраться не мог «очень замудренная» она и каждый раз меняется, пороги всегда меняются в итоге не понятно на какой результат работаем. Старший специалист только и говорит, что собирай больше и не заморачивайся. Скоро конечно же мне это все надоело, т.к. я приношу в банк сотни тысяч рублей + огромная переработка и все за оклад, ну вот никак такой труд не стоит 16000. У меня только на обед и проезд на транспорте уходит минимум 4000 р.!



Спустя неделю я начал замечать, что многие ребята увольняются, думал ну значит не могут собирать не выдерживают график, хотя они говорили, что здесь просто обманывают и платить никто не будет. Потом мне ребята сказали, что на Достоевского проработало половина Новосибирска и ближайших деревень. Со мной в группе кто только не работал, уже за такой короткий период и таксисты и риэлтеры и охранники бывшие, и девчонки только школу окончившие и каменщики. Как они разговаривают с клиентами это отдельная история! Никак у нас в группе не может сложиться устойчивый коллектив, какой—то проходной двор. Бардак полнейший.



Потом я начал сохранять весь свой портфель и отслеживать моих оплативших клиентов. Тут все и выяснилось, моих клиентов, которые оплачивают полностью и под заморозку, всегда контактные каким-то чудом начинают перезакреплять на «старичков». Т.е. (пример) клиент перешел со 2 ступени на 1 и далее платит им хотя розыск и мотивацию на оплату провел я. Либо вообще под ноль закрылся и т.д. И где тут справедливость?



И я месяц за месяцем как и другие новички остаемся без премии. Просто многие из ребят пока не сообразили как это отслеживать, реестр меняется каждый день. Для чего это все делается я конечно понимаю. Я пытался задать вопросы глав.спецу, но толку нет, никто и не хочет разобраться и мне сказали лучше не копайся здесь, а что то не нравится вставай уходи. У нас постоянно проводятся какие—то бесконечные собрания, планерки всего КУ, говорят надо постараться вытянуть Новосибирск, банк это оценит и оплатит — вранье это все!!!! Либо поднимите нам оклады, либо дайте возможность честно заработать премию.



С жалобам у нас тоже проблемы, я всегда стараюсь разговаривать корректно, но подходит ко мне какая-нибудь рыжая бестия с видом скорее не банковского работника, а специалиста доильного цеха с деревни Кукуево и требует «отжать» обещанца — топа, любым способом!!! И донести до нее что лежит человек с инфарктом в больнице и деньги семьи все ушли туда - это никому не интересно. Требует отработать клиента жестко, дает симку левую и «в путь». Что становится потом с клиентом и его окружением об этом понятно я молчу. И все мы нехотя этим занимаемся. А когда прилетит жалоба то отмазать меня конечно никто не желает. После этого я теряю клиентов, он потом на негативе и говорит что бы мы подали в суд. Лучше бы платящих вернули. Я думаю такая ситуация с закреплением договоров очень выгодна опытным работникам и тут они — старички в курсе подобного и зарабатывают на нас рядовых сотрудниках.



Я прошу как-то повлиять на ситуацию, навести порядок и прозрачность в премии. И перестаньте заставлять сотрудников кошмарить клиентов, разыгрывать эти тупые сценки вранья, мне порой самому становится стыдно чем я занимаюсь. Банк в целом неплохой можно работать и зарабатывать, но помогите навести порядок, надо как-то все это переменить. В Новосибирске добиться правды невозможно. Уточняю что платящих перезакрепляют не всех, наверно чтобы сотрудник не заметил, у меня стабильно 4-10 договоров. А с каждого новичка по столько же. Прошу помочь!!!