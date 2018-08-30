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|Работаю в банке 6 месяцев! Всем очень довольна! Очень дружный коллектив! Руководство всегда поможет и подскажет как сделать правильно! Отдельно хотелось бы отметить моего руководителя группы П. Елену, таких руководителей я не встречала, Елена всегда поможет в трудную минуту, подскажет правильное решение! Елена не только замечательный руководитель, но и прекрасный человек! Очень надеюсь, что продолжу работать в Банке и с Еленой еще много лет!
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evgen213 • сотрудник
29.04.2016 12:24
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Администратор:
Пока без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день.
Благодарим Вас за положительный отзыв и высокую оценку деятельности руководителя.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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