Добрый день. Прошла первую часть на портале. Назначили обучение с наставником (С.Н.) 24 апреля в 13:00. Не уточнили по мск или нет. Я нахожусь в Томске. Разница с Москвой 3 часа. Вышла в 13.00 по нашему времени. Наставника нет! Ждала час. Так и не появилось. В итоге в 16.08 наставник вышла, а меня естественно нет. В итоге обучение не прошла. Наставник настаивает на моей ошибке, якобы я по телефону не услышала, как она говорила про мск. Хотя о дате и времени мы договаривались вообще в скайпе. Могу подтвердить свои слова перепиской. Мнение о наставнике сложилось сами понимаете какое, раз уже на организационном этапе позволяет себе допустить подобные накладки.



Обращаюсь к непосредственному руководителю данного сотрудника - следите за кадрами. Таких накладок быть не должно. Я сама работаю руководителем отдела по работе с клиентами в крупной IT компании. Знаю, о чем говорю. По вашим сотрудникам складывается мнение о банке. И в связи со сложившейся ситуацией прошу поменять мне наставника, т.к. в работе я по-прежнему заинтересована.