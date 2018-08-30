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|Отношение к бывшим сотрудникам "отменное "
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Ужасное отношение к сотрудникам, особенно бывшим. Я - бывший сотрудник этого банка!! Отработала я в этом банке полтора года на должности специалист по продажам! Все было приемлемо до тех пор, пока я не решила уволиться, и тут началось самое интересное! ОБЕЩАННУЮ премию после увольнения так и не выплатили, а между прочем сумма была весомая (больше чем оклад), хотя обещали что выплатят!!! А когда мне понадобилась справка 2 ндфл за время работы, я её получила только через полтора месяца и то не за весь срок! Очень хотела уйти с позитивом, но кроме разочарования к этому банку и начальству больше ничего не осталось!!! Так что если соберётесь идти работать в Альфа-Банк, хорошо подумайте!!!
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Panovaya • бывший сотрудник
29.04.2016 22:30
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|lily8584
06.05.2016 08:35
|Полностью с Вами согласна! Отношения никакого! На звонки не отвечают, скрываются. Кстати премию я тоже так и не увидела....
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