С таким руководством, как Т. и Щ., можно ни на что не рассчитывать. Эти люди занимаются, только тем, что ведут красивые деловые переписки между подчиненными и руководством, никаких тренингов у нас нет, никаких бесед, все сидят в кабинетах и просто присылают нам статистику. Я никогда более не видела такой глупости как правило: 20 минут на выполнение договора. Заемщик, год не платил, и только минут 8 мы ищем контакты в интернете, прозваниваем 20 номеров. Надеюсь, руководство обдумает это. Я имею в виду А., а не Е.Т. Не знаю как он смогу добиться кабинета руководителя отдела взыскания. Может в Нижнем Новгороде был отдел из пяти человек и выбрали более нормально. А. уберите Е.Т., назначьте Ар., у которого опыта более 10 лет во взыскании. Ну если честно А., вы тоже не молодец, раз не уволили Щ. и так далее.



Вернусь к сути: Бонусы платят на основании того, нравишься ли ты руководству.