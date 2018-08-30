Добрый день, всем.

Уже поднимал тему что на "СБ таланты" отклики не просматривают, обратной связи нет. Есть конкретный вопрос, как можно пройти собеседование или с кем можно связаться по вакансиям корпоративного блока в Москве (готов рассматривать должности от клиентского менеджера).