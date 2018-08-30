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|Работа в корпоративном блоке
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день, всем.
Уже поднимал тему что на "СБ таланты" отклики не просматривают, обратной связи нет. Есть конкретный вопрос, как можно пройти собеседование или с кем можно связаться по вакансиям корпоративного блока в Москве (готов рассматривать должности от клиентского менеджера).
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markha • сотрудник
01.05.2016 11:24
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Ответ банка:
markha, добрый день!
Спасибо за отзыв. Насколько я знаю, Вас пригласили на собеседование. Желаю Вам, чтобы оно прошло успешно.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.