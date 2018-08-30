Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Сбербанк России»
смотреть все отзывы банка (1970)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Работа в корпоративном блоке нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день, всем.
Уже поднимал тему что на "СБ таланты" отклики не просматривают, обратной связи нет. Есть конкретный вопрос, как можно пройти собеседование или с кем можно связаться по вакансиям корпоративного блока в Москве (готов рассматривать должности от клиентского менеджера).
markha • сотрудник
01.05.2016 11:24
Ответ банка:
markha, добрый день!

Спасибо за отзыв. Насколько я знаю, Вас пригласили на собеседование. Желаю Вам, чтобы оно прошло успешно.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
7 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
member
04.05.2016 09:37
А в Департамент персонала позвонить не получается?
markha
Автор отзыва
04.05.2016 11:30
Бесполезно, мне там один товарищ сказал "я тут сижу не за что не отвечаю, информацию никакую предоставить не могу". Вот и весь разговор.
markha
Автор отзыва
04.05.2016 11:31
Бесполезно, мне там один товарищ сказал ,я тут сижу не за что не отвечаю, информацию никакую предоставить не могу,. Вот и весь разговор.
ki7
04.05.2016 15:13
люди говорят что в Москве и Питере Сбер вообще не смотрит отклики не на своем сайте, не на хенд хантере. берут только по знакомству (неважно есть опыт или нет)
markha
Автор отзыва
04.05.2016 16:22
Может Мария нам ответит, почему складывается такая ситуация.
Nazar1VAR
06.05.2016 13:42
Автору: Всё что может Мария это запросить ваши данные и пообещать разобраться в ситуации smile:) . "По-знакомству" - самый верный способ. Если их нет (знакомств) - то надо заводить, по-другому в сбере никак (как и в практически любой гос. конторе).
Сбербанк России
Представитель банка
10.05.2016 18:18
markha, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (1970)