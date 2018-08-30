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|Справка 182 Н
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|Добрый день! Являюсь бывшим сотрудником Татфондбанка, уволилась в 2014 г., сейчас переехала в другой город, в городе отделений Татфонда нет, мне нужна справка о доходах по форме 182 Н, как я ее могу получить никто информации предоставить не может, хотя как увольняется сотрудник эта справка должна предоставляться.. Как заказать данную справку, может быть мне тут ответят?
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natasam • бывший сотрудник
04.05.2016 15:07
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