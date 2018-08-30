Проработал неделю в банке оператором по назначению встреч. К сожалению, по семейным обстоятельствам пришлось прекратить работу. Общее впечатление: коллектив хороший, позитивный, отзывчивые наставники всегда на связи. Обучение, экзамен - всё отлично. Единственное, что не понравилось, необходимость допродавать кредитные карты. В описании вакансии на hh.ru обещали никаких продаж, просто звоним клиенту которому уже одобрена карта, и назначаем встречу. В итоге получалась следующая ситуация: специалисты отдела продаж, втюхивают карту клиенту, обещают низкие проценты, золотые горы. Клиент согласился. Карта одобрена, приходит задание уже мне на назначение встречи, и тут начинается: "какой процент мне одобрили?", (а одобряют зачастую от 34%годовых и более), естественно клиенту нельзя это говорить сразу, потому что откажется. Просчитываем на калькуляторе процент годовой переплаты и называем его (выходят реально низкие цифры, 10,20 и т.п. зависит от разных параметров.) Но я то понимаю, что клиент интересуется именно сколько процентов годовых, просто из-за своей финансовой неподкованности он задает простой вопрос "какой у меня процент?". Такая недоговорённость, в некотором роде считается обманом, чисто морально. Более подкованные спрашивают конкретные вопросы "сколько годовых?", приходится называть реальный процент = отказ, аргументация "ваши продажники обещали намного ниже", а ведь они и правда при предложении карты называют самый низкий процент, хотя бы уж диапазон говорили.



+ клиенты задают огромнейшее количество вопросов по карте, выражают кучу сомнений, возражений, которые, как выяснилось, обязан отработать именно ОПЕРАТОР ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВСТРЕЧ.

Если клиент передумал, убеждает его снова опять же ОПЕРАТОР ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВСТРЕЧ.

А обещали "никаких продаж".



Создаётся впечатление, что очень некачественно работают именно сотрудники отдела продаж. Изначально продажник должен отвечать на все вопросы клиента, преодолевать возражения, описать вдоль и в поперёк продукт. в итоге у клиента не должно быть ни единого сомнения и он должен гореть желанием получить этот замечательный продукт. Имеем обратное, каждый второй клиент уходит в отказ, приходится уговаривать, приходится с нуля объяснять всю суть продукта. и т.п. и самое главное после 30 минут разговора, клиент может всёравно уйти в отказ, и это время не оплатится, т.к. оплата не по часам, а по количеству назначенных встреч. Часто клиенты говорят: "Ваш сотрудник мне позвонил, подсел на уши, я и глазом не успел моргнуть как мне одобрили карту, ничего не толком не объяснили, вопросы задать не успел. Объсяните мне Вы ..... и т.д. на 30 минут.".



Руководству советую обратить внимание на качество работы отдела продаж. Количество они делают приличное, но качество близкое к нулю. А это складывает негативное впечатление у клиентов о банке в целом. Хотя банк - Высший класс! Сам являюсь клиентом, идеальней обслуживания не встречал. А вот продажники очень портят Вам репутацию, как перед клиентами, так и перед сотрудниками банка, которые работают с клиентом после них.... а продажники - это лицо банка можно сказать, это первые люди с кем общается потенциальный клиент, встречая по одёжке.



Лично я когда брал кредитку и дебетку банка был согласен на любые условия, в тот момент сложное положение было. Но если бы мне сейчас позвонили продажники банка, и таким же образом пытались бы меня обработать - будучи потенциальным клиентом я отказался бы 100%. И банк потерял бы клиента, который так бы и не узнал всех преимуществ банка и повесил на него ярлык обманщика. Хотя это в корне не так, а результат некорректной работы отдела продаж. Как то так.



Подитожу: Срочно на контроль именно КАЧЕСТВО работы отдела продаж! А банку желаю процветания и успехов! Рад являться Вашим клиентом, и тем кому продажники не испортили мнение о банке!