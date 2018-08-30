Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Вопрос по трудоустройству
|не голосовал
|
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться - могу ли я устроится на работу в Сбербанк, на самую обычную линейную должность, без гражданства РФ? При условии, что у меня есть РВП и все документы в полном порядке, есть опыт работы в банке и я полностью подхожу по всем указанным требованиям для вакансии?
Сложилась следующая ситуация - я звонила по поводу трудоустройства в Сбербанк, и рекрутер в не самой вежливой форме объяснила мне, что без гражданства РФ на работу не берут. В частности, интересует вопрос - мне отказали по невнимательности/неопытности сотрудника, или действительно существует такое негласное правило? Или есть какая-то законодательная база относительно гражданства сотрудников банка?
Заранее благодарю за ответ!
|
0
Iriss92 • несостоявшийся сотрудник
05.05.2016 18:53
|
Ответ банка:
Iriss92, добрый день!
Еще раз спасибо за обращение. Оно позволило нам разобраться в ситуации и принять необходимые меры.
Действительно, сотрудник допустил ошибку при общении с Вами. Насколько мне стало известно, мои коллеги связались с Вами, принесли извинения, а так же пригласили для прохождения собеседования.
Надеюсь, что оно пройдет удачно и Вы присоединитесь к нашей команде.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.