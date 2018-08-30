Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться - могу ли я устроится на работу в Сбербанк, на самую обычную линейную должность, без гражданства РФ? При условии, что у меня есть РВП и все документы в полном порядке, есть опыт работы в банке и я полностью подхожу по всем указанным требованиям для вакансии?



Сложилась следующая ситуация - я звонила по поводу трудоустройства в Сбербанк, и рекрутер в не самой вежливой форме объяснила мне, что без гражданства РФ на работу не берут. В частности, интересует вопрос - мне отказали по невнимательности/неопытности сотрудника, или действительно существует такое негласное правило? Или есть какая-то законодательная база относительно гражданства сотрудников банка?

Заранее благодарю за ответ!