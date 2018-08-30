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|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Где бы чел не работал, ему все чего-то не хватает. Надо ценить все, что имеешь! Тут все хватает - это просто находка для людей с фобиями. Я не езжу в лифтах, а прежняя работа в офисном здании напрягала ходьбой по лестнице на 23й этаж. РГ и ЗРГ отличные ребята. Выручают грамотно и корректно, за полгода работы в коллективе "все ровно". Супер работа для предпенсионного возраста людей.
Спасибо, что прочли мой коммент)))
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mdsalove • сотрудник
06.05.2016 10:53
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Ответ банка:
Добрый день, Дарья.
Рады, что дистанционная работа в Тинькофф Банке стала для Вас находкой.
Спасибо, что Вы с нами!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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