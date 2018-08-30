Где бы чел не работал, ему все чего-то не хватает. Надо ценить все, что имеешь! Тут все хватает - это просто находка для людей с фобиями. Я не езжу в лифтах, а прежняя работа в офисном здании напрягала ходьбой по лестнице на 23й этаж. РГ и ЗРГ отличные ребята. Выручают грамотно и корректно, за полгода работы в коллективе "все ровно". Супер работа для предпенсионного возраста людей.

Спасибо, что прочли мой коммент)))