Итак, начнем. Как попасть на работу в этот банк? У меня летом 2015 года были трудности с деньгами, нужно было обеспечивать себя и свою семью. По образованию я финансист и хотел работать в бухгалтерии, поскольку считаю, что эта сфера уважаема и позволяет построить хорошую карьеру. Однако летом найти работу достаточно трудно, а питаться и одеваться нужно всегда. Наткнулся на вакансию «специалиста банка», отправил запрос- пригласили сразу. Интересно, подумал я, может что-то действительно крутое….



Собеседование. На собеседование пришло много людей. Само собеседование занимает около двух часов. На самом деле пройти его нет ничего сложного. Самое главное сделать хотя бы половину тупых заданий для школьников и не молчать во время сценки «аргументируй почему в общении с клиентом важно то или иное качество». Не прошли только те, кто был либо совсем не от мира сего, либо те, кто был излишне самоуверен. В общем, элементарный этап.



Дальше идет 2-х недельное обучение. Вот тут внимание- все ну ОЧЕНЬ просто, главное не потерять связь повествования тренера, тут как в математике, все изучается поступательно. Прослушал?- дальше ничего не поймешь. Поэтому нельзя пропускать ни дня обучения. Это справедливо. В конце первой недели тест. Тест на знания по телефону с наставниками(те же сотрудники, только опытные). Работа подразумевает консультирование клиентов по телефону, поэтому нужно действительно хорошо знать материал и иметь хорошие вербальные навыки. Прошел этот тест я легко, кого-то отсеяли, переволновались.



Вторая неделя сложнее. Половину дня ты сидишь под контролем наставников и консультируешь клиентов, которые сами звонят в банк. Первые звонки напрягают очень сильно с непривычки. Потом конвеер. К концу недели принимаешь звонки как будто всю жизнь этим занимался. В конце недели тест с руководителями группы. Тоже ничего сложного. Не могу понять, как кто-то не прошел.



Обучение закончилось, за него вам через 2 месяца заплатят 8000. Все честно, заплатили. Главное не уволиться раньше.



Начинается рабочий процесс. Тебя оформляют в штат, оформляют дебетовую карту зарплатную и ты садишься на «линию» принимать звонки. Сначала рядом с тобой ходят наставники, которые должны помогать, но вскоре ты понимаешь, что они не нужны, потому что всегда можно позвонить Assist (линия помощи) и узнать любой вопрос. На 3-й недели тоже ведется обучение. Вообще в банке почти всегда ведется обучение, изучение новых продуктов банка.



Итак, началась 4-я неделя, ты полноценный сотрудник, который принимает звонки. Вот тут и начинаешь понимать, что работа не сахар. Во-первых, время. За ним надо следить всегда. Нельзя опаздывать, ниоткуда и никуда. Любое опоздание должно быть с уважительной причиной. Вплоть до того, что в метро надо справку брать о задержке поездов. Опоздал на минуту - пиши объяснительную. Это ладно, сотрудник должен быть пунктуальным, но не настолько же.



Дальше перерывы. Если ты работаешь 5/2 у тебя 40 минут обеда в день и 4 перерыва по 10 минут в течение рабочего дня. 2 перерыва фиксированные, 2 можешь поставить как тебе удобно (на самом деле нет, чаще всего программа не дает поставить удобное время и ты просто оставляешь все как было). В туалет - в перерыв, взять попить - в перерыв, чай попить- в перерыв. Как только ты нажал кнопку «личный перерыв», время пошло. У тебя 10 минут на все про все. Конечно, можно успеть сделать свои дела, но это очень напрягает, когда ты попил чай за два глотка, сходил в туалет и бегом бежишь назад. Самоуважение просто тает с каждым днем, я серьезно, это не ради красного словца. И это самая большая проблема в работе.



Контроль на рабочем месте. Ты должен прийти минут за 15 до начала рабочего дня, чтобы прочитать почту, прослушать свои звонки, за которые ты получаешь оценки и премиальную часть. Ровно минута в минуту ты должен уже принять свой первый звонок. После того, как разговор завершился ты должен в течении 20 секунд принять следующий, иначе плохо. Во время разговора надо закрывать запросы в программе. Частенько бывает, что на один вопрос надо закрыть около 3-х запросов. Непростая задача, при этом еще и консультировать надо. Если отправишь некорректный запрос в другое подразделение банка, тоже плохо, премии не видать как своих ушей.



Система оценки. Ужас, а не система. Руководители групп выборочно слушают звонки и ставят оценки. Снижают за все, что в голову придет. Вплоть до интонации в голосе.



Карьерный рост есть, при этом он прозрачный - это жирный плюс, правда энтузиазма хватает на пару месяцев, пока ты не поймешь, что чтобы подняться надо жить этой работой.



Выводы: работа неплохая, подойдет для тех, кто является карьеристом до мозга костей, готов жить на работе и любить работу больше себя. Можно получить крутые навыки общения с людьми, обучиться самоконтролю. На своей настоящей работе я, когда например делаю себе чай, общаюсь с руководителями и подчиненными всегда счастлив, что я не должен смотреть постоянно на часы. Банк научил ценить то, что раньше казалось неважным. Когда ухожу раньше с работы по своим делам, радуюсь, что могу это сделать, потому что банк такой возможности не давал. Это очень крутой жизненный опыт, но я бы не советовал задерживаться там, нервный тик и угнетение обеспечено.