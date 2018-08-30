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|День добрый. Сегодня прям настроение было испорчено отказом. На вакансию оператор по обслуживанию клиентов. Не понимаю почему сначала на почту приходит письмо с электронным обучающим курсом, я обрадовался приготовился его открывать, и тут же следующее письмо, в настоящее время мы не готовы сделать вам предложение о сотрудничестве. Но ведь я даже не приступил, в январе я работал по продажам прекрасно знаю, всю информацию по картам банка, ушёл по собственному по семейным, но заранее знал что вернусь так как коллектив мне понравился прекрасные наставники и руководители групп.. Но в чём же дело по работе замечаний не было. Есть огромнейшее желание трудится. Есть и возможность работать. Написано что внимательно ознакомились с моим резюме. я звоню в банк мне говорят, что вам позвонят звонок на самом деле сегодня был, но сорвался я пробовал перезвонить. сказали ожидайте... так и не перезвонили.
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serg755 • несостоявшийся сотрудник
06.05.2016 19:22
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Ответ банка:
Добрый день!
Решение о заключении договора принимается Банком на основании совокупности факторов и может быть озвучено на любом из этапов после поступления отклика.
Благодарим Вас за интерес к данной вакансии.
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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