День добрый. Сегодня прям настроение было испорчено отказом. На вакансию оператор по обслуживанию клиентов. Не понимаю почему сначала на почту приходит письмо с электронным обучающим курсом, я обрадовался приготовился его открывать, и тут же следующее письмо, в настоящее время мы не готовы сделать вам предложение о сотрудничестве. Но ведь я даже не приступил, в январе я работал по продажам прекрасно знаю, всю информацию по картам банка, ушёл по собственному по семейным, но заранее знал что вернусь так как коллектив мне понравился прекрасные наставники и руководители групп.. Но в чём же дело по работе замечаний не было. Есть огромнейшее желание трудится. Есть и возможность работать. Написано что внимательно ознакомились с моим резюме. я звоню в банк мне говорят, что вам позвонят звонок на самом деле сегодня был, но сорвался я пробовал перезвонить. сказали ожидайте... так и не перезвонили.