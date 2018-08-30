Я не буду спорить с теми, кто скажет, что мой отзыв необъективен. Возможно, мне просто повезло больше, чем другим. Этот отзыв я пишу спустя почти год после увольнения. Поэтому, никаких эмоций, только воспоминания.



Однажды, приехав в Москву в середине 2014 года, я был намерен найти достойную работу с хорошей заработной платой. За спиной у меня был очень маленький опыт, который состоял в основном из непрофильных подработок. И я даже не рассчитывал, что в первую очередь мне позвонят из крупного банка.



Буквально через десять минут после того, как я выложил свое резюме, со мной связался рекрутер. Я выслушал все условия, записал данные и согласился посетить собеседование, которое проходило возле м. Дмитровская.



Я попал на групповое собеседование. В основном, здесь было много молодых людей. К нам приставили наставника, после чего мы прошли в один из кабинетов. Мне очень понравилось внутреннее оформление – это был не обычный офис с четырьмя стенами, а имеющий свой стиль и красивый интерьер банк. Собеседование заняло около двух часов и было довольно интересным. Не буду раскрывать всех тонкостей, но в итоге мне довелось попасть в отдел по работе с проблемной задолженностью (чему на сегодняшний день я даже рад), хотя изначально больший приоритет отдавал консультированию клиентов.



После собеседования новоприбывшим предлагается пройти недельное обучение, а потом экзамен. Обучение проходило реально в хорошей атмосфере, без напряжения, усталости, непонимания. Мы все досконально изучали, поэтому с экзаменом проблем не возникало. Даже более того: тем, кто не смог до конца справиться с последним тестом, все равно давали шанс, помогая вспомнить пройденный материал. И это не учитывая, что данное обучение достойно оплачивалось.



Спустя неделю обучения я приступил к работе. Банк дистанционный, поэтому весь процесс происходил, сидя за столом. Первое время придется привыкать к работе с базой данных и телефонией, но руководитель, а главное – коллектив, всегда помогали с решением проблем.



Плюсы, которые я оценил в первые дни работы:

1. Свободный стиль одежды. Так как мне не нужно было лично контактировать с клиентами, то я мог прийти на работу, скажем, в джинсах и футболке. Разумеется, если ты придешь в шортах, то тебя отправят переодеваться.

2. Отличный коллектив. Где я только не бывал, но подобного коллектива (как в плане учебы, так и работы) я нигде не встречал. Ребята реально все дружные. Постоянные поздравления каждого сотрудника с днем рождения, которые отмечаются на местной кухне. Все друг другу помогают, общаются, находят общие интересы. Хотя, возможно, в Москве все такие

3. Удобное рабочее место, хорошие кухня и комната отдыха. Личное пространство каждого сотрудника всегда огорожено удобными столами с перегородками. Компьютерная техника и периферия самые современные. На кухне всегда можно было получить бесплатные чай, кофе, молоко. Там же стояли торговые автоматы с различной едой. В комнате отдыха всегда можно было поваляться на подушках и поиграть в настольные игры.



Минус, который я ощутил после одного рабочего дня: Жесткий график работы вплоть до секунды. С этим ничего не поделаешь. Даже опоздание в 1 секунду наказывается. Все фиксируется. Перерывы должны происходить точно по графику (хотя в случае «экстренной» ситуации всегда можно договориться с руководителем).



Спустя месяц работы я получил очень достойную заработную плату. При этом, вместе со мной ее получали и вчерашние студенты, которые только пришли на свое первое место работы. Упорный труд в этом банке достойно оплачивается. Подобной заработной платы не получал даже мой приятель в другой организации, который являлся ведущим менеджером.



По некоторым причинам я уволился после второго месяца работы. Однако, спустя две недели, позвонив руководителю отдела, я сразу вернулся обратно без собеседований.



И вот, после того, как я проработал в банке больше года, я могу написать все остальные плюсы:

1. Отличные руководители и специалисты контроля качества. Несмотря на то, что мои непосредственные руководители часто менялись, все они держали позитивный настрой и упорно мотивировали. Всегда помогали с решением проблем. Да и вообще, руководители всех уровней были достойными людьми. Частенько даже председатель правления банка и председатель совета директоров - Хьюз Оливер и Тиньков Олег - рассылали письма всем сотрудникам банка. Я понятия не имею, происходит ли это в других банках, но мотивация и поздравления с их стороны внушали симпатию.

2. Достойная заработная плата. Реально очень хорошая заработная плата. Банк Тинькофф в этом плане отлично себя показал. Помимо уверенного оклада я получал отличные премии. Приятным бонусом является 13-ая З/П.

3. ДМС и фитнес-центр. Спустя три месяца работы я получил доступ к данным услугам.

4. Быстрый карьерный рост. Если ты показываешь хорошие результаты, то у тебя есть отличные возможности для карьерного роста. За год работы я трижды повышал свою должность.

5. Индексация заработной платы. Я не буду спорить, что в данном случае это было незначительное повышение заработной платы по отношению к окладу, но все равно приятно.

6. Постоянное обучение. Руководители групп и специалисты контроля качества постоянно собирали своих подчиненных, чтобы проводить повышение квалификации. Вместе обсуждали проблемы, решали их. Проводили конкурсы, отрабатывали различные ситуации.

7. Реагирование поддержки. После оставления заявки, специалисты поддержки (для сотрудников) достаточно быстро реагируют. Проблемы с техникой, программным обеспечением – все это быстро решается.



В целом, банк Тинькофф мне очень понравился как место работы. На данный момент я не работаю в данном банке уже почти год. Уволился я в виду семейных обстоятельств. Однако, этот опыт помог мне в дальнейшем найти достойную работу уже в другом регионе. О данной организации у меня остались только положительные воспоминания. Я получил опыт, деньги и много приятных знакомств в коллективе.