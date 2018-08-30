Хотел поделится своим "супер"-опытом работы в Уфимском филиале РГС банка. Проработал я там 5 месяцев на большее нервов не хватило! Причем мне есть в чем сравнивать - это не первый банк в котором работал. Больше всего возмутило отношение руководства к своим подчиненным! Управляющий Уфимским филиалом, не стесняясь в выражениях, может оскорблять своих подчиненных, причем всё это перемешивается с матерными вставками. Вообще удивительно отсутствие какой-то корпоративный этики и просто воспитанности, в конце концов!!! В предыдущем банке мы отчитывались перед самим акционером банка, но он, как воспитанный человек, никогда не позволял себе таких слов и выражений, хотя мы отчитывались за его "личные деньги".



Соц. пакета никакого. Всё за свой счет, даже поездки в Уфу, будь то обучение или отчет по итогам месяца, за свой счет! Причем, при принятии на работу дают читать положение по сотрудникам, где черным по белому написано, что поездки должны оплачиваться.



Техника в офисах вся старая и "поношенная", не менялась со дня открытия банка (2007 год). Были такие периоды когда техника выходила из строя одна за другой, и вместо того чтобы заниматься продажами, скачешь по городу и ищешь где оперативно сделают, чтоб работа в офисе не стояла.

Текучка кадров ужасная, НО это никого из руководства не останавливает, ничего не меняется и не измениться наверное никогда...