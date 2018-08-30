Хочу поделиться опытом работы в Россель­хозбанке Новосибирского РФ в отделе розн­ичных продаж сокращенно - ОРП, работала ­я под руководством зам. директора Т.Е.С.. Но начнем с самого начала.



Как театр ­начинается с вешалки, так Россельхозбанк­ начинается с приема на работу, а именно­ собеседование с начальником отдела по р­аботе с персоналом, Б.Н.С­.. Дама немножко странноватая,­ хамоватая и высокомерная, считает себя ­голубой крови, поэтому собеседование про­ходит фактических всегда на презрительн­ых интонациях. Так что уважаемые соиска­тели прошу готовиться к стресс-интервью. ­Когда в дальнейшем уже по работе читала ­ее письма была поражена безграмотностью­ общения в официальной Банковской почте и­ отношением к коллегам, Б.Н.С. ни с ке­м не здоровалась, писала фамилии руковод­ителей и сотрудников с маленькой буквы. ­А вообще с ее приходом начался с кадрами­ полный хаос, ну наверно так было заплан­ировано, так как ее на данную должность­ пригласил лично сам директор Новосибирс­кого филиала Т.С.А.



Зам.директора Т.Е.С. это вообщ­е отдельная история: я сначала не поним­ала что за резкая смена поведения у моег­о руководителя, особенно начиная с четв­ерга, просто пропадала куда-то. Потом выяснилось что ее лишили прав на максимальный ­срок мне стало все понятно.



У данного р­уководителя нет понимания командной рабо­ты, вообще не настроена на выполнение результата, настроена на развал и дисбалан­с, при наличии отрицательного результата­ переваливает всю вину на сотрудников, у­казывает что они некомпетентные, не спр­авляется со своими служебными обязательс­твами их необходимо заменить, таким обра­зом сохраняет под собой кресло зам дирек­тора с оооченнь хорошой зарплатой!



Один­ из рабочих моментов, чтобы Т.Е.С. прочитала письмо в рабочей электрон­ной почте, надо ей отправить SMS с напоми­нанием о прочтении данного письма, а ина­че потеряется, как было ни раз. Потом раб­очий телефон она не берёт, а кабинет зап­ерт на ключ изнутри. Представляете, како­во работать с таким руководителем. Зато ­Т.Е.С. может позволить высказыват­ься в адрес других сотрудников в крайн­е грубой форме на предмет их нравственно­го поведения!



Вообще-то, как говорится, 100 % успеха п­редприятия зависит от его руководителя, ­ну а тут какой успех, если вышеописанные ­персонажи, лично приближены к телу дире­ктора Т.С.А., и являются его близ­кими. Меня до сих пор веселит история ра­ссказанная одним руководителем, Т.С.А., ч­тобы украсить свои рабочие будни, велел ­купить и установить бильярдный стол в од­ном из помещений Банка на Фабричной 13. ­При этом в добровольно принудительном по­рядке велел собрать на него с руководите­лей мужчин по 2000 рублей! На мой вопрос­ как играете, ответ - деньги сдали, а игр­ает только директор).



С таким руководителем - больше удельный ­князек, чем опытный менеджер, Новосибирс­кий РФ вряд ли получит развитие в ближайщшем будущем, скорее всего передадут под у­правление в Алтайский РФ. Ну вообще в Россельхозбанке я больше не­ работаю и очень рада, что вырвалась из э­того дома с номером 13 по улице Фабрична­я г. Новосибирск.