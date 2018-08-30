Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Новосибирский РФ
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Хочу поделиться опытом работы в Россельхозбанке Новосибирского РФ в отделе розничных продаж сокращенно - ОРП, работала я под руководством зам. директора Т.Е.С.. Но начнем с самого начала.
Как театр начинается с вешалки, так Россельхозбанк начинается с приема на работу, а именно собеседование с начальником отдела по работе с персоналом, Б.Н.С.. Дама немножко странноватая, хамоватая и высокомерная, считает себя голубой крови, поэтому собеседование проходит фактических всегда на презрительных интонациях. Так что уважаемые соискатели прошу готовиться к стресс-интервью. Когда в дальнейшем уже по работе читала ее письма была поражена безграмотностью общения в официальной Банковской почте и отношением к коллегам, Б.Н.С. ни с кем не здоровалась, писала фамилии руководителей и сотрудников с маленькой буквы. А вообще с ее приходом начался с кадрами полный хаос, ну наверно так было запланировано, так как ее на данную должность пригласил лично сам директор Новосибирского филиала Т.С.А.
Зам.директора Т.Е.С. это вообще отдельная история: я сначала не понимала что за резкая смена поведения у моего руководителя, особенно начиная с четверга, просто пропадала куда-то. Потом выяснилось что ее лишили прав на максимальный срок мне стало все понятно.
У данного руководителя нет понимания командной работы, вообще не настроена на выполнение результата, настроена на развал и дисбаланс, при наличии отрицательного результата переваливает всю вину на сотрудников, указывает что они некомпетентные, не справляется со своими служебными обязательствами их необходимо заменить, таким образом сохраняет под собой кресло зам директора с оооченнь хорошой зарплатой!
Один из рабочих моментов, чтобы Т.Е.С. прочитала письмо в рабочей электронной почте, надо ей отправить SMS с напоминанием о прочтении данного письма, а иначе потеряется, как было ни раз. Потом рабочий телефон она не берёт, а кабинет заперт на ключ изнутри. Представляете, каково работать с таким руководителем. Зато Т.Е.С. может позволить высказываться в адрес других сотрудников в крайне грубой форме на предмет их нравственного поведения!
Вообще-то, как говорится, 100 % успеха предприятия зависит от его руководителя, ну а тут какой успех, если вышеописанные персонажи, лично приближены к телу директора Т.С.А., и являются его близкими. Меня до сих пор веселит история рассказанная одним руководителем, Т.С.А., чтобы украсить свои рабочие будни, велел купить и установить бильярдный стол в одном из помещений Банка на Фабричной 13. При этом в добровольно принудительном порядке велел собрать на него с руководителей мужчин по 2000 рублей! На мой вопрос как играете, ответ - деньги сдали, а играет только директор).
С таким руководителем - больше удельный князек, чем опытный менеджер, Новосибирский РФ вряд ли получит развитие в ближайщшем будущем, скорее всего передадут под управление в Алтайский РФ. Ну вообще в Россельхозбанке я больше не работаю и очень рада, что вырвалась из этого дома с номером 13 по улице Фабричная г. Новосибирск.
|
2
iriomna • бывший сотрудник
07.05.2016 17:14
|
Ответ банка:
Уважаемая iriomna!
В кадровой политике АО «Россельхозбанк» уделено особое внимание формированию кадрового состава руководителей региональных филиалов, которые являются высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми знаниями в профессиональных вопросах и в области банковского дела.
Информация, изложенная в Вашем отзыве, не нашла подтверждения и носит преимущественно субъективный характер.
С уважением, АО «Россельхозбанк»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Получилось так, что через месяц после трудоустройства я оказалась в положении. А когда поставила руководство в сведение об этом, вот тут то и начался АД! Хочу рассказать об отношении со стороны руководства к беременным сотрудникам. В этот момент приняли нового начальника ОРП, которая недолго проработала, вместе с ней Се-ова Т.Е. прямым текстом заставляли меня уволиться, запугивая, отрицательной характеристикой, что потом вообще никуда не устроюсь. А сколько было придирок и издевательств в рабочее время. Заставляли в нарушение законодательства задерживаться на работе более 2 часов ежедневно!!! Проведение планерки за час до начала рабочего дня - это вообще в порядке вещей! "Порадовало" поздравление партнеров перед Новым годом, когда меня как самую молодую отправили в течение недели ежедневно объезжать и поздравлять их с тяжелыми сумками, при том что я уже была на приличном сроке беременности! Особенно мне запомнился день 31 декабря, когда Се-ова Т.Е. вызвала меня в комнату переговоров, где вместе с начальником ОРП в течение часа просто издевались, довели до стрессового состояния! Что касается работы, то действительно, если возникал срочный важный вопрос, требующий решения от руководства, то Се-ову Т.Е. невозможно было найти: кабинет заперт, на звонки не отвечала и таких ситуаций было немало. Командный дух абсолютно отсутствует, Зам.директора вообще не настроена на развитие бизнеса, никакую помощь не оказывает, вину за провалы ей выгодно перекладывать на сотрудников, так как сама никакого участия в рабочем процессе не принимает. Неудивительно, что с ее приходом сотрудники с многолетним опытом работы в РСХБ, просто ушли!
Уважаемые соискатели, если вам будут рассказывать про "хорошую" премию (ежеквартальную), можете про нее вообще забыть! Зп очень низкая, а премию заработать вообще нереально, к тому же распределяет ее Се-ова, и делит не по заслугам на работе, а дает ее только своим "любимчикам", коим она сама и является!
А теперь хочу перейти к отдельной особе - Начальнику ОК Бу-ой Н.С.! Пока я находилась в декретном отпуске, в Н.РФ сменился начальник ОК, что для меня мягко говоря оказалось шоком, когда я обратилась в ОК, собиралась выйти из декретного и хотела перевестись в Операционку или ДО. Меня неприятно поразило отношение начальника кадров к сотрудникам своей же организации!! Она мне заявила, что если я хочу перевестись на другую должность, то мне в течение 1-2 недель нужно соревноваться с другими кандидатами на должность, которых собираются принять на работу из других банков?! Т.е. в случае неудачи, я теряю работу! "Красотка!" При всем этом говорила она высокомерно-снисходительно, как будто я вчера школу закончила (ни опыта, ни образования) и пришла на работу проситься. Вот это отношение к своим кадрам!!! Опыт работы имею немаленький, но ТАКОГО нигде не встречала.
Будьте внимательны при выборе данного банка! Рада, что ушла из этого кошмара.
Изменено: