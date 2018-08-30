Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Россельхозбанк»
смотреть все отзывы банка (198)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Новосибирский РФ плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Хочу поделиться опытом работы в Россель­хозбанке Новосибирского РФ в отделе розн­ичных продаж сокращенно - ОРП, работала ­я под руководством зам. директора Т.Е.С.. Но начнем с самого начала.

Как театр ­начинается с вешалки, так Россельхозбанк­ начинается с приема на работу, а именно­ собеседование с начальником отдела по р­аботе с персоналом, Б.Н.С­.. Дама немножко странноватая,­ хамоватая и высокомерная, считает себя ­голубой крови, поэтому собеседование про­ходит фактических всегда на презрительн­ых интонациях. Так что уважаемые соиска­тели прошу готовиться к стресс-интервью. ­Когда в дальнейшем уже по работе читала ­ее письма была поражена безграмотностью­ общения в официальной Банковской почте и­ отношением к коллегам, Б.Н.С. ни с ке­м не здоровалась, писала фамилии руковод­ителей и сотрудников с маленькой буквы. ­А вообще с ее приходом начался с кадрами­ полный хаос, ну наверно так было заплан­ировано, так как ее на данную должность­ пригласил лично сам директор Новосибирс­кого филиала Т.С.А.

Зам.директора Т.Е.С. это вообщ­е отдельная история: я сначала не поним­ала что за резкая смена поведения у моег­о руководителя, особенно начиная с четв­ерга, просто пропадала куда-то. Потом выяснилось что ее лишили прав на максимальный ­срок мне стало все понятно.

У данного р­уководителя нет понимания командной рабо­ты, вообще не настроена на выполнение результата, настроена на развал и дисбалан­с, при наличии отрицательного результата­ переваливает всю вину на сотрудников, у­казывает что они некомпетентные, не спр­авляется со своими служебными обязательс­твами их необходимо заменить, таким обра­зом сохраняет под собой кресло зам дирек­тора с оооченнь хорошой зарплатой!

Один­ из рабочих моментов, чтобы Т.Е.С. прочитала письмо в рабочей электрон­ной почте, надо ей отправить SMS с напоми­нанием о прочтении данного письма, а ина­че потеряется, как было ни раз. Потом раб­очий телефон она не берёт, а кабинет зап­ерт на ключ изнутри. Представляете, како­во работать с таким руководителем. Зато ­Т.Е.С. может позволить высказыват­ься в адрес других сотрудников в крайн­е грубой форме на предмет их нравственно­го поведения!

Вообще-то, как говорится, 100 % успеха п­редприятия зависит от его руководителя, ­ну а тут какой успех, если вышеописанные ­персонажи, лично приближены к телу дире­ктора Т.С.А., и являются его близ­кими. Меня до сих пор веселит история ра­ссказанная одним руководителем, Т.С.А., ч­тобы украсить свои рабочие будни, велел ­купить и установить бильярдный стол в од­ном из помещений Банка на Фабричной 13. ­При этом в добровольно принудительном по­рядке велел собрать на него с руководите­лей мужчин по 2000 рублей! На мой вопрос­ как играете, ответ - деньги сдали, а игр­ает только директор).

С таким руководителем - больше удельный ­князек, чем опытный менеджер, Новосибирс­кий РФ вряд ли получит развитие в ближайщшем будущем, скорее всего передадут под у­правление в Алтайский РФ. Ну вообще в Россельхозбанке я больше не­ работаю и очень рада, что вырвалась из э­того дома с номером 13 по улице Фабрична­я г. Новосибирск.
iriomnaбывший сотрудник
07.05.2016 17:14
Ответ банка:
Уважаемая iriomna!

В кадровой политике АО «Россельхозбанк» уделено особое внимание формированию кадрового состава руководителей региональных филиалов, которые являются высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми знаниями в профессиональных вопросах и в области банковского дела.
Информация, изложенная в Вашем отзыве, не нашла подтверждения и носит преимущественно субъективный характер.

С уважением, АО «Россельхозбанк»
2 комментария
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
NSK022
09.06.2016 07:58
Довелось поработать в Новосибирском РФ, также в ОРП. Хочу поделиться своим опытом и поддержать все вышеизложенное. Все в точности так и есть! Работала также под руководством Се-овой Т.Е.

Получилось так, что через месяц после трудоустройства я оказалась в положении. А когда поставила руководство в сведение об этом, вот тут то и начался АД! Хочу рассказать об отношении со стороны руководства к беременным сотрудникам. В этот момент приняли нового начальника ОРП, которая недолго проработала, вместе с ней Се-ова Т.Е. прямым текстом заставляли меня уволиться, запугивая, отрицательной характеристикой, что потом вообще никуда не устроюсь. А сколько было придирок и издевательств в рабочее время. Заставляли в нарушение законодательства задерживаться на работе более 2 часов ежедневно!!! Проведение планерки за час до начала рабочего дня - это вообще в порядке вещей! "Порадовало" поздравление партнеров перед Новым годом, когда меня как самую молодую отправили в течение недели ежедневно объезжать и поздравлять их с тяжелыми сумками, при том что я уже была на приличном сроке беременности! Особенно мне запомнился день 31 декабря, когда Се-ова Т.Е. вызвала меня в комнату переговоров, где вместе с начальником ОРП в течение часа просто издевались, довели до стрессового состояния! Что касается работы, то действительно, если возникал срочный важный вопрос, требующий решения от руководства, то Се-ову Т.Е. невозможно было найти: кабинет заперт, на звонки не отвечала и таких ситуаций было немало. Командный дух абсолютно отсутствует, Зам.директора вообще не настроена на развитие бизнеса, никакую помощь не оказывает, вину за провалы ей выгодно перекладывать на сотрудников, так как сама никакого участия в рабочем процессе не принимает. Неудивительно, что с ее приходом сотрудники с многолетним опытом работы в РСХБ, просто ушли!
Уважаемые соискатели, если вам будут рассказывать про "хорошую" премию (ежеквартальную), можете про нее вообще забыть! Зп очень низкая, а премию заработать вообще нереально, к тому же распределяет ее Се-ова, и делит не по заслугам на работе, а дает ее только своим "любимчикам", коим она сама и является!

А теперь хочу перейти к отдельной особе - Начальнику ОК Бу-ой Н.С.! Пока я находилась в декретном отпуске, в Н.РФ сменился начальник ОК, что для меня мягко говоря оказалось шоком, когда я обратилась в ОК, собиралась выйти из декретного и хотела перевестись в Операционку или ДО. Меня неприятно поразило отношение начальника кадров к сотрудникам своей же организации!! Она мне заявила, что если я хочу перевестись на другую должность, то мне в течение 1-2 недель нужно соревноваться с другими кандидатами на должность, которых собираются принять на работу из других банков?! Т.е. в случае неудачи, я теряю работу! "Красотка!" При всем этом говорила она высокомерно-снисходительно, как будто я вчера школу закончила (ни опыта, ни образования) и пришла на работу проситься. Вот это отношение к своим кадрам!!! Опыт работы имею немаленький, но ТАКОГО нигде не встречала.

Будьте внимательны при выборе данного банка! Рада, что ушла из этого кошмара.

Изменено: NSK022 - 09.06.2016 11:31
bliznes
20.04.2018 17:20
Очень хороший комментарий. Хороший отзыв. Только я про бильярд не понял малость. Он стоит. И он реально был приобретен на средства совместно с начальниками ВСП. И в декабре 2017 года были приобретены несуществующие шторы. Сумма не маленькая.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (198)